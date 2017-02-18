دوري الشباب: نتائج مباريات الجولة الثالثة عشر

صراحة – الرياض : أقيمت اليوم ست مباريات ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر من الدوري السعودي الممتاز لدرجة الشباب وجاءت نتائجها كالتالي:

القادسية – النصر ( 1 – 1 )

العدالة – الهلال ( 1 – 2 )

هجر – الشباب ( 1 – 3 )

الرائد – الفتح ( 1 – 0 )

أحد – الأهلي ( 2 – 2 )

الوحدة – الاتحاد ( 1 – 1 )

وجاء الترتيب على النحو التالي:

1 – الشباب ( 31 نقطة )

2 – الهلال ( 30 نقطة )

3 – النصر ( 27 نقطة )

4 – الرائد ( 18 نقطة )

5 – الاتحاد ( 17 نقطة )

6 – الأهلي ( 15 نقطة )

7 – القادسية ( 15 نقطة )

8 – الوحدة ( 15 نقطة )

9 – أحد ( 15 نقطة )

10 – هجر ( 12 نقطة )

11 – الفتح ( 10 نقاط )

12 – العدالة ( 9 نقاط )