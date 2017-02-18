دوري الشباب: نتائج مباريات الجولة الثالثة عشر

صراحة – الرياض : أقيمت اليوم ست مباريات ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر من الدوري السعودي الممتاز لدرجة الشباب وجاءت نتائجها كالتالي:
القادسية – النصر ( 1 – 1 )
العدالة – الهلال ( 1 – 2 )
هجر – الشباب ( 1 – 3 )
الرائد – الفتح ( 1 – 0 )
أحد – الأهلي ( 2 – 2 )
الوحدة – الاتحاد ( 1 – 1 )
وجاء الترتيب على النحو التالي:
1 – الشباب ( 31 نقطة )
2 – الهلال ( 30 نقطة )
3 – النصر ( 27 نقطة )
4 – الرائد ( 18 نقطة )
5 – الاتحاد ( 17 نقطة )
6 – الأهلي ( 15 نقطة )
7 – القادسية ( 15 نقطة )
8 – الوحدة ( 15 نقطة )
9 – أحد ( 15 نقطة )
10 – هجر ( 12 نقطة )
11 – الفتح ( 10 نقاط )
12 – العدالة ( 9 نقاط )