مدير تعليم جدة يدشن الملتقى العلمي للمدارس الرائدة غداً

صراحة – جدة : يدشن المدير العام للتعليم بجدة عبدالله بن أحمد الثقفي غداً ، فعاليات الملتقى العلمي السادس للمدارس الرائدة تحت شعار ” المدارس الرائدة نواة نحو الاعتماد المدرسي” ، وذلك بقاعة الملك فيصل للمؤتمرات بجامعة الملك عبدالعزيز.

وأوضح مدير إدارة التخطيط والتطوير بتعليم جدة خليل الوافي أن الملتقى يهدف إلى تطوير المعايير للمدارس الرائدة وبناء الاعتماد المدرسي ، وتأسيس التكامل بين التعليم العالي والعام في بناء معايير المدارس ، وذلك بمشاركة خبراء الاعتماد المؤسسي من عدة جامعات ، بالإضافة لتواجد تعليم المدينة المنورة كضيف شرف في الملتقى.