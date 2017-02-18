معرض (الجامعة المنتجة) يبدأ فعالياته غدًا في الرياض

صراحة – نواف العايد : تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض ينطلق غداً معرض “الجامعة المنتجة “في مركز الملك سلمان للمعارض والمؤتمرات بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، بحضور معالي وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى , ومشاركة جامعات وكليات ومعاهد وجهات تمويلية وتدريبية وأخرى ذات علاقة يصل عددها لأكثر من 50 جهة .

ويواكب المعرض رؤية السعودية 2030 حيث يستهدف الاستثمار مع المبتكرين والمبتكرات وسيشارك فيه حوالي 350 فرداً بابتكاراتهم المتألقة والمتنوعة، كما يعد الأكبر من نوعه ويهدف إلى دعم التنمية الوطنية، واستعراض وتســويق منتجــات الجامعات المنتجة إلى الجهات المستفيدة، وربطها بمتطلبات السوق السعودي، وتوفير البيئة الحاضنة لأصحاب المواهب من المخترعين والمبتكرين.

وستتاح الفرصة لرجال الأعمال والمهتمين للاطلاع على هذه الابتكارات من خلال زيارة المعرض الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام في الأوقات من 10 صباحاً وحتى الثانية ظهراً للرجال , على أن تتاح الفرصة للعوائل لحضور المعرض من الرابعة عصراً وحتى السادسة مساء .. وسيتخلل المعرض إقامة أكثر من 30 ورشة عمل ودورات تدريبية متقدمة كما سيكون هناك مسابقات للمبتكرين والمبتكرات.

وسيصاحب المعرض برنامجا علميا يقدمه عدد من المحاضرين السعوديين والأجانب، وسيكون هناك ثلاث ندوات كبرى الأولى سيقدمها صاحب السمو الأمير تركي بن سعود بن محمد رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية حول ( دور مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في دعم الجامعات نحو إنتاج واستثمار منتجاتها وفق الرؤية 2030 ) , كما سيكون هناك ندوة لمعالي وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى حول ( خطط وزارة التعليم في تحول الجامعات نحو الجامعة المنتجة ) , وسيقدم معالي نائب وزير المالية الدكتور حمد البازعي ندوة بعنوان ( دور وزارة المالية في مساندة الجامعات للتحول الى الجامعات المنتجة ) , وندوة ( دعم الجامعات المنتجة في تحويل أعمالها ومشروعاتها الريادية الى منشآت صغيرة دائمة ) سيقدمها معالي محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة غسان السليمان .

كما سيكون هناك محاضرات وورش عمل في مواضيع ذات علاقة مثل رعاية الموهوبين في التعليم العالي وكذلك خطط جلب الاستثمار والتمويل للجامعات .. إضافة إلى دورات تدريبية متقدمة حول توظيف الطباعة الرقمية 3D في البحث العلمي والابتكار تقدمها إحدى الشركات المتخصصة , ودورات أخرى في صناعة الروبوت وصناعة الأردوينيو ( الإلكترونيات ) وفي مجال برمجة تطبيقات الويب والجوال .. كما سيكون هناك دورات في اللغة الانجليزية وفي النماذج الأولية للمشروعات والابتكارات , حيث أكدت جامعة الإمام أهمية البرنامج المصاحب لمعرض ( الجامعة المنتجة ) نحو تحقيق أهداف هذا التجمع الأكبر من نوعه من أجل مواكبة النهضة العلمية في العالم وتعزيز استثمار المعرفة من أجل صنع جيل متميز من الطلاب السعوديين.

يذكر أن هذا المعرض يحظى باهتمام مباشر ومتابعة دائمة من معالي مدير الجامعة الدكتور سليمان أبا الخيل نظير القيمة العلمية الكبيرة للمعرض وسط ترقب من المهتمين بالعلم والمعرفة لمتابعة المواهب والابتكارات التي ستشارك في المعرض.