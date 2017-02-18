الاتحاد السعودي للفروسية يعتمد أشواط بطولة الأطفال الدولية المؤهلة لبطولة العالم

صراحة – الرياض : اعتمد الاتحاد السعودي للفروسية الترتيبات النهائية لبطولة الأطفال الدولية للفروسية المؤهلة لبطولة العالم للأطفال المقرر إقامتها في الفترة من 8 إلى 11 مارس المقبل، على مضمار مدرسة الفروسية الدولية بالرياض تحت رعاية صاحب السمو الأمير عبد الله بن فهد بن عبدالله رئيس الاتحادين السعودي والعربي للفروسية.

وأوضح مدير عام مدرسة الفروسية الدولية المهندس يوسف البيتوني أنه تم مؤخرا عقد اجتماع مشترك جمع إدارة مدرسة الفروسية الدولية بنائب رئيس الاتحاد السعودي للفروسية الدكتور خالد الجريسي، بحضور أعضاء اللجنة الفنية لمناقشة تنظيم بطولة الأطفال الدولية للفروسية لعام 2017م، ومراجعة الأشواط التي ستقام على مدى أربعة أيام متتالية خلال شهر مارس المقبل.

وأوضح أنه تم خلال الاجتماع مناقشة شروط الاشتراك لكل شوط وخاصة الأشواط الدولية، كما تم اعتماد الأشواط لتشمل جميع فئات الفرسان المشاركين من جميع مدن ومناطق المملكة مع تخصيص الأشواط الدولية للفرسان الأطفال من الفئة العمرية بين 12 و 14، عام حسب قوانين الاتحاد الدولي للفروسية وذلك للتنافس على جوائز أشواط البطولة.

وبين، مدير عام مدرسة الفروسية الدولية المهندس يوسف البيتوني أن أشواط بطولة الأطفال الدولية للفروسية المؤهلة لبطولة العالم للأطفال أتت في صورتها المبدئية علي النحو التالي :

اليوم الأول : يوم الأربعاء الموافق 8 مارس 2017م،الشوط الأول : خيول الإنتاج، الشوط الثاني : السرعة ضد الزمن، الشوط الثالث: الفرسان المبتدئين، الشوط الرابع: الفرسان المتوسطين.

اليوم الثاني : يوم الخميس الموافق 9 مارس 2017م،الشوط الخامس: الشوط الدولي للأطفال الفئة الذهبية، الشوط السادس: الشوط الدولي للأطفال الفئة الفضية، الشوط السابع: تأهيلي الجائزة الكبرى.

اليوم الثالث : يوم الجمعة الموافق 10 مارس 2017م،الشوط الثامن: الشوط الدولي للأطفال الفئة الذهبية النهائي، الشوط التاسع: الشوط الدولي للأطفال الفئة الفضية النهائي، الشوط العاشر: الصعوبات المتدرجة مع الجوكر.

اليوم الرابع: يوم السبت الموافق 11مارس 2017م، الشوط الحادي عشر: سباق الخطاء والاستبعاد، الشوط الثاني عشر: الفرسان المبتدئين، الشوط الثالث عشر: شوط الجائزة الكبرى.

وأكد مدير عام مدرسة الفروسية الدولية أن مدرسة الفروسية الدولية اتمت استعداداتها لانطلاق البطولة وذلك بالمتابعة المستمرة من صاحب السمو الأمير عبد الله بن فهد بن عبد الله رئيس الاتحادين السعودي والعربي للفروسية، وسمو الأمير الدكتور تركي بن محمد بن سعود الكبير رئيس مجلس إدارة مدرسة الفروسية الدولية، وكافة المسؤولين في الاتحاد السعودي للفروسية من أجل إخراج هذه البطولة بالصورة اللائقة.