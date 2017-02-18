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18 فبراير, 2017   4738

احباط تهريب أكثر من 55 ألف قرص إمفيتامين مخبأة داخل حقيبة يدوية

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صراحة – محمد المحسن : تمكن رجال حرس الحدود بمنطقة الحدود الشمالية بتوفيق الله من إحباط محاولة تهريب عدد ( 55280) قرص إمفيتامين المخدرة، كانت مخبأة داخل حقيبة يدوية.
صرح بذلك المتحدث الرسمي لحرس الحدود العقيد البحري الركن ساهر بن محمد الحربي، وقال :” تم رصد أشخاص قبل فجر يوم أمس الجمعة الموافق 1438/5/20ه‍، حاولوا اختراق حدود المملكة العربية السعودية عبر مسؤوليات قطاع طريف قادمين من الأراضي الأردنية مشيا على الأقدام، متوقعين أن سوء الأحوال الجوية المتمثل بتساقط الثلوج وتدني الرؤية سيمكنهم من ذلك، مما حتم التعامل معهم بكل حزم وقوة وإطلاق النار عليهم”، مفيدا بالمباشرة في استكمال الإجراءات الأمنية كافة حيال المضبوطات بالتعاون مع الجهات الأخرى.
وأكد المتحدث الرسمي لحرس الحدود أن رجال حرس الحدود سيتصدون بعون الله وتوفيقه لمحاولات التهريب كافة عبر الحدود في كل الظروف والمتغيرات الجويه، وسيبقون السد المنيع لحماية الوطن من هذه الآفة التي تستهدف النيل من أبناءه.

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