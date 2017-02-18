وزير الخارجية يلتقي وزير الأمن الداخلي الأمريكي والمبعوث الدولي للأزمة في سوريا

صراحة – واس : التقى معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير اليوم، وزير الأمن الداخلي الأمريكي جون كيلي وذلك على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين بما فيها التعاون الأمني والجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب، علاوة على بحث القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما التقى بالمبعوث الدولي للأزمة في سوريا ستيفان دي ميستورا.

وجرى خلال اللقاء بحث المستجدات الخاصة بالأزمة السورية والجهود القائمة لاستئناف المفاوضات السياسية بناءً على إعلان (جنيف 1) وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.