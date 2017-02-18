دوري جميل : فوز الإتحاد وتعادل القادسية والباطن

صراحة _ نايف الزهراني :
أقيمت اليوم مباراتان ضمن مباريات الجولة التاسعة عشر من دوري جميل للمحترفين وجاءت نتائجها كالتالي:
القادسية – الباطن ( 1 – 1 )
الشباب – الاتحاد ( 0 – 2 )
وجاء الترتيب على النحو التالي:
القادسية – الباطن ( 1 – 1 )
سجل هدف القادسية : محمد خبراني (59′)
سجل هدف الباطن : جوناثان بينتيس (24′)
الشباب – الاتحاد ( 0 – 2 )
سجل هدفي الاتحاد : عدنان فلاتة (61′) , محمود كهربا (73′)
وجاء الترتيب على النحو التالي:
1 – الهلال ( 47 نقطة )
2 – النصر ( 41 نقطة )
3 – الاتحاد ( 41 نقطة )
4 – الأهلي ( 40 نقطة )
5 – الشباب ( 26 نقطة )
6 – التعاون ( 24 نقطة )
7 – الرائد ( 23 نقطة )
8 – الاتفاق ( 22 نقطة )
9 – القادسية ( 21 نقطة )
10 – الباطن ( 20 نقطة )
11 – الفيصلي ( 18 نقطة )
12 – الوحدة ( 16 نقطة )
13 – الفتح ( 15 نقطة )
14 – الخليج ( 14 نقطة )