فتح باب الترشح لجائزة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن للتميز النسائي

صراحة – نواف العايد : أعلنت الأمانة العامة لجائزة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن للتميز النسائي عن فتح باب الترشيح لدورتها الأولى للعام الحالي 1438 هــ / 2017 م في فئتيها ( الدراسات والأبحاث ) و ( المبادرات والمشاريع ) وذلك في المواضيع التالية :

أولاً ــ الدراسات والأبحاث :

1 ـ مجال الأدب ، فرع أدب الیافعین (الروایة الموجهة للیافعین ) .

2 ـ مجال الدراسات الإنسانیة ، دراساتفي الإعلام ( واقع الإعلام الخارجي للمملكة ودوره في تعزيز مكانتها وتأثیرها

السیاسي والثقافي على الصعید الدولي ) .

3ـ مجال العلوم الطبيعية ، فرع الكيمياء والفيزياء ( تصنيع وتوظيف وتطبيقات التقنية المتناهية الصغر) .Nanotechnology

4 ـ مجال العلوم الصحية ، فرع الأمراض

غیر المعدیة ( السمنة عند الأطفال ) .

ثانياً ــ المبادرات والمشاريع :

1ـ مجال المشاريع والمبادراتالاجتماعية ، فرع مشاريع ومبادرات لمواجهة مشكلات اجتماعية ( المشاريع أو المبادرات التي تهدف إلى تمكين المرأة اقتصادياً أو حقوقياً أو توعوياً ).

2 ــ مجال المشاريع والمبادرات الاقتصادية ، فرع المشاريع الصغيرة ( مشاريع الانتاج والتصنيع).

3 ـ مجال البرامج والمشاریع الخیریة ، فرع برامج ومشاریع المجتمع التنمویة( برامج ریادیة في تمكین الأسرة في الأحیاء

الشعبیة ).

4 ــ مجال المشاریع والمبادرات والبرامج الفنیة ، فرع أعمال التصمیم ( مبادرات لتطویر الحرف التراثیة إلى فنون

معاصرة ).

لمزيد من المعلومات أو الاستفسارات التوجه إلى مكتب وحدة التعلم الإلكتروني والبحث العلمي ، علماً بأن آخر موعد لقبول الترشيحات هو 18 / 7 / 1438 هــ الموافق 15 / 4 / 2017م .