تعليم الدواسر يبدأ في صيانة المدارس المتضررة من هطول الأمطار

صراحة – محمد المحسن : تواصلُ إدارة التعليم في محافظة وادي الدواسر، ممثلة في إدارة الأمن والسلامة المدرسية بمتابعة إجراءات فرق الصيانة في مدارس المحافظة ، وسرعة سير العمل بها وذلك بعد .

الحالة المطرية الغزيرة التي واجهتها المحافظة خلال الأسبوع الفائت . وقد أوضح مدير التعليم في محافظة وادي الدواسر الأستاذ صقر بن فهاد الصقر أن أعمال الصيانة الميدانية الطارئة للمدارس المتضررة من هطول الأمطار بدأت قبل أربعة أيام من خلال تقديم التنسيق المستمر مع إدارة المباني عبر ورش العمل المستمرة التي تفاعلت مع الحالات الطارئة التي استدعتها الصيانة مع الحرص على إنجازها في أسرع وقت . وشملت جوانب الصيانة جوانب عدة منها تصريف المياه وإصلاح الكهرباء والالتماسات الكهربائية في الهناقر والمظلات والسخانات والهبوط في الأرضيات وسحب المياه من امام المدارس والتعامل الفوري مع بلاغات إدارات المدارس تحت متابعة مدير إدارة الأمن والسلامة المدرسية الأستاذ فهد بن سعد اللويمي وزملائه العاملين معه .