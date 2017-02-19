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19 فبراير, 2017   4922

لمدة 12 ساعة .. رياح وسحب ممطرة على الرياض والباحة وعسير

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صراحة – الرياض : نبه النظام الآلى للإنذار المبكر، التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، المواطنين من رياح وسحب رعدية ممطرة تشهدها منطقة الرياض والباحة وعسير اليوم ولمدة 12 ساعة.

ونوه النظام الآلى إلى تعرض منطقة الرياض ابتداءً من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة مساءً لنشاط في الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار.

بينما تشهد منطقتى الباحة وعسير تشكيلات من السحب المنخفضة والمتوسطة الارتفاع تتخللها سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط الرياح السطحية تحد من مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار.

وتوقع النظام استمرار تلك الأجواء الجوية على المنطقتين ابتداءً من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة مساءً.

 

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