أكثر من 6655 مراجع لطوارئ 8 مستشفيات خلال يومين في الشرقية

صراحة – الدمام : سجلت 8 مستشفيات حكومية تابعة للمديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية خلال إجازة نهاية الأسبوع والتي تزامنت مع هطول الأمطار بغزارة ارتفاعاً في أعداد المراجعين لأقسام الطوارئ ، حيث بلغت 6655 مراجع لأقسام الطوارئ .

وأكد مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام الصحي في المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية مطلق بن محمد الجلعود أن المستشفيات التي استقبلت شملت مجمع الدمام الطبي ، ومستشفى القطيف المركزي ، ومستشفى رأس تنورة ، ومستشفى الجبيل العام ، ومستشفى الرفيعة ، ومستشفى الخفجي العام ، ومستشفى بقيق العام ، ومستشفى النعيرية والتي كانت على أهبة الاستعداد منذ ورود التنبيهات باقتراب موجة ماطرة على مدن ومحافظات المنطقة الشرقية ، حيث وجه مدير صحة الشرقية مدراء المستشفيات والجهات المعنية باتخاذ كافة التدابير والتجهيزات لخدمة المراجعين في كافة أقسام المستشفيات

وبين الجعلود أن مجمع الدمام الطبي استقبل 2573 مراجع من بينهم 120 حالة إصابة و 116 حالة تنويم ، واستقبل مستشفى القطيف المركزي 1443 مراجع للطوارئ من بينهم 425 حالة طارئة ، كما استقبل مستشفى الخفجي العام 1242 مراجع من بينهم 186 حالة طارئة ، و 5 مصابين في حوادث مرورية وحالتهم مستقرة ، فيما استقبل مستشفى بقيق العام 600 مراجع خلال اليومين الماضيين من بينهم 16 مصاب في حوادث مرورية ، كما استقبل مستشفى رأس تنورة العام 402 مراجع من بينهم 4 مصابين في حوادث مرورية خلال إجازة نهاية الأسبوع ، فيما استقبل مستشفى النعيرية العام 278 مراجع من بينهم حالتين إصابة في حوادث مرورية ، كما استقبل مستشفى الرفيعة العام 110 حالات اسعافية خلال الموجة الماطرة وتم تقديم الخدمات العلاجية لهم ، في حين استقبل مستشفى الجبيل العام 7 حالات حوادث مرورية وتم تقديم الخدمات الطبية للمصابين ولله الحمد .

وأشار الجلعود إلى أن الطواقم الطبية والتمريضية تعمل في مثل هذه الحالات بالطاقة القصوى تحسباً لزيادة المراجعين في أقسام الطوارئ ، حيث تعمل في مثل هذه الظروف بخطة طوارئ يتم تفعيلها في الحالات الاستثنائية.