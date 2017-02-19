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19 فبراير, 2017   3910

حالة الطقس : عوالق ترابية وسحب رعدية على بعض المناطق بالمملكة

حالة الطقس 6

صراحة – الرياض : توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ، فى تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تتأثر الأجزاء الجنوبية من وسط وشرق المملكة بالعوالق الترابية والأتربة المثارة تمتد إلى منطقة نجران وكما تنشط الرياح الشرقية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد إلى منطقة تبوك. في حين تكون السماء غائمة جزئياً على وسط وجنوب المملكة مع فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان ،عسير والباحة تمتد إلى الأجزاء الشرقية من منطقة مكة المكرمة. ولا يستبعد تكون الصقيع على المناطق الشمالية.

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