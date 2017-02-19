الصين تقول إنها تتفهم حاجة سول للأمن وإن كانت تعارض نشر نظام ثاد

صراحة-وكالات:أبلغ وزير الخارجية الصيني وانغ يي نظيره الكوري الجنوبي يون بيونج سيه إن الصين تتفهم حاجة كوريا الجنوبية لحماية أمنها ولكن مازال يتعين على سول احترام مخاوف بكين من نشر نظام أمريكي متطور مضاد للصواريخ.

وأبدت الصين اعتراضها مرارا على نشر كوريا الجنوبية المزمع في وقت لاحق من العام الجاري لنظام ثاد الأمريكي الذي تقول سول وواشنطن إنه ضروري للدفاع في مواجهة كوريا الشمالية.

وتشعر الصين بقلق من إمكان اختراق الرادار القوي لهذا النظام أراضيها واعترضت على نشره.

وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان يوم الأحد إن وانج كرر خلال لقائه يوم السبت مع يون على هامش مؤتمر ميونيخ الأمني اعتراض الصين على ثاد.

وقال وانج إن “الصين تتفهم حاجة كوريا الجنوبية لحماية أمنها وفي نفس الوقت يجب على كوريا الجنوبية احترام موقف الصين المعقول.”

وقالت الوزارة إن وانج ويون ناقشا أيضا كوريا الشمالية مع توضيح وانج ضرورة عدم التخلي عن جهود إحلال السلام.

وقامت بيونجيانج في وقت سابق من الشهر الجاري باختبار صاروخ باليستي متوسط المدى في أول تحد مباشر للمجتمع الدولي منذ تولي دونالد ترامب الرئاسة في الولايات المتحدة في 20 يناير كانون الثاني.

وتقول الصين إنها ملتزمة بفرض تطبيق عقوبات الأمم المتحدة ضد كوريا الشمالية التي أغضبت تجاربها النووية والصاروخية بكين.

وقالت وزارة التجارة الصينية يوم السبت إنها ستعلق كل واردات الفحم من كوريا الشمالية اعتبارا من 19 فبراير شباط في إطار جهودها لتنفيذ عقوبات الأمم المتحدة على كوريا الشمالية