أمير الباحة يتفقد مشروع إسكان ناوان غداً

صراحة-الباحة:يتفقد صاحب السمو الملكي الأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة غداً ، مشروع الإسكان في مركز ناوان .

وأوضح مدير عام فرع وزارة الإسكان بمنطقة الباحة المهندس عثمان بن عوضه الزهراني, أن العمل جار في المشروع الواقع على مساحة 76.675 مترا مربعا ويضم 115 وحدة سكنية ، مشيراً إلى أن سمو أمير المنطقة سيطلع على نسبة الإنجاز التي وصل إليها المشروع ، كما سيشاهد نموذجاً لأحدى الوحدات السكنية .

وأعرب الزهراني ،عن شكره لسمو الأمير مشاري بن سعود على اهتمامه ومتابعته لمختلف المشروعات التي تشهده جميع محافظات المنطقة والمراكز التابعة لها .