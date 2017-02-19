وادي نجران يجذب الأهالي للتنزه على ضفافه

صراحة-نجران:جذبت الأجواء المعتدلة والغائمة التي تمر بها منطقة نجران ومحافظاتها هذه الأيام، الأهالي وزوار المنطقة لمشاهدة جمال الطبيعة في المتنزهات الطبيعية وعلى ضفاف وادي نجران، لقضاء أوقات جميلة وممتعة.

ورصدت عدسة ” واس” بعض المتنزهين على ضفاف الوادي وهم يستمتعون بجريان السيل عبر الوادي، كما رصدت عدد من الشباب يمارسون رياضة ركوب الخيل.

وتعد منطقة نجران ذات طبيعة جغرافية متنوعة وجذابة تشمل الغطاء النباتي، والتشكيلات الجبلية ،التي تسهم مع اعتدال الأجواء في خروج المتنزهين والاستمتاع بالطبيعة الخلابة.