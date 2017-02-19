صراحة-جدة:أكد معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، أن لدى المدينة المنورة إمكانية لتصبح مركزاً إقليمياً للتراث والسياحة البيئية ، في ظل ما حباها الله من خصائص بيئية جذابة , ومعالم تاريخية عريقة , فضلاً عن الفرص المواتية لتنظيم رحلات السفاري الصحراوية .

وجاء ذلك في تصريح بمناسبة الاحتفال باختيار المدينة المنورة عاصمة للسياحة الإسلامية لعام 2017م أمس ، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز الرئيس العام لهيئة السياحة والتراث الوطني ، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة .

وعبّر الدكتور العثيمين عن تهانيه لحكومة المملكة وشعبها بمناسبة منح منظمة التعاون الإسلامي، المدينة المنورة جائزةَ عاصمة السياحة الإسلامية لعام 2017م ، مشيراً إلى أن منح المدينة المنورة النسخة الثالثة من هذه الجائزة يُشكّل بُرهاناً ساطعاً على الأهمية التراثية لهذه المدينة المقدسة , وأهميتها للسياحة البيئية ، وكذا طابعها الروحي كوجهة مفضلة للحجاج .

وأشار الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إلى أن الهدف من تأسيس هذه الجائزة يتمثل في إبراز الأهمية المتزايدة للسياحة في إطار التعاون بين دول المنظمة ، مبيناً أن استراتيجية المنظمة تركّز على الاهتمام بالسياحة الإسلامية والارتقاء بمستواها , وتطوير البنى التحتية للسياحة ، وضخ استثمارات جديدة لإنشاء فنادق تراعي خصوصيات الأسرة وإقامة مرافق ترفيهية .

يُشار إلى أن قرار منظمة التعاون الإسلامي منح المدينة المنورة جائزةَ عاصمة السياحة الإسلامية لعامِ 2017م ، تم اعتماده بالإجماع في الدورة التاسعة للمؤتمر الإسلامي لـوزراء السياحة التي عُقدت في نيامي بجمهورية النيجر في ديسمبر 2015م ، وأقـرّه مجلس وزراء خارجية المنظمة خلال دورة انعقادِه الثالثة والأربعين في طشقند بجمهورية أوزبكستان في أكتوبر 2016م