محافظ خميس مشيط يدشن فعاليات أسبوع الشجرة الـ 40

صراحة-أبها:دشن محافظ خميس مشيط ،سعيد بن عبدالعزيز بن مشيط اليوم فعاليات أسبوع الشجرة الأربعين للعام الحالي, تحت شعار “الشجرة حياتنا”, بحضور مدير الإدارة العامة لشؤون الزراعة بمنطقة عسير المهندس فهد بن سعيد الفرطيش, وذلك في قاعات الاحتفالات بمستشفى الحياة الوطني في المحافظة.

وقال محافظ خميس مشيط ،أن الشجرة لا تزال هي المأوى والمورد الرئيسي للهواء النقي والمياه العذبة والاخشاب والغذاء والأعلاف والدواء والظل والمتنزه.

من جهته أشار المهندس الفرطيش،إلى أن المملكة حرصت على زيادة مساحات الرقعة الخضراء حول المدن والطرق السريعة, حاثا الجميع على المحافظة على الأشجار القائمة وزيادة الرقعة الخضراء.