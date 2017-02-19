انطلاق أعمال البرنامج التدريبي “تنمية مهارات العاملين في مجال الإعلام الأمني” بجامعة نايف

صراحة – فيصل القحطاني : بدأت اليوم بمقر جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية في الرياض أعمال البرنامج التدريبي (تنمية مهارات العاملين في مجال الإعلام الأمني) الذي تنظمه (كلية التدريب) بالجامعة في إطار برنامجها العلمي للعام 2017م خلال الفترة من 22 ــ 26 جمادى الأولى 1438هـ الموافق من 19 ــ 23 فبراير 2017م.

ويشارك في أعمال البرنامج التدريبي (102) مشاركاً ومشاركة من أجهزة الإعلام الأمني والعلاقات العامة وأجهزة الإذاعة والتلفاز والمجلات والصحف والجهات ذات العلاقة في الدول العربية.

ويعد هذا البرنامج التدريبي من الأنشطة العلمية المهمة التي تنفذها الجامعة لتنمية معارف المشاركين وتطوير مهاراتهم في مجال الإعلام الأمني، انطلاقاً من أهمية هذا الموضوع الذي توليه الجامعة عنايتها واهتمامها حيث تبنت الجامعة مفهوم “الإعلام الأمني” وعملت على ترسيخه ونشره من خلال مناشطها العلمية المختلفة، كما أسهمت الجامعة في إثراء المكتبة العربية المتخصصة في مجال الإعلام بالعديد من البحوث والدراسات التي تعالج هذا الموضوع الحيوي عربياً ودولياً وفق منهجية إعلامية موضوعية ومتزنة. وتجسيداً لهذا المفهوم فقد استحدثت الجامعة برامج دبلوم وماجستير ودكتوراه متخصصة بكلية العلوم الاجتماعية بناءً على دراسات متعمقة ومسح علمي شامل بما يلبي الحاجة ويحقق الهدف من استحداثها، سعياً نحو تأهيل متخصصين في مجال الإعلام الأمني، الذي بات يكتسب أهمية متزايدة في عصرنا الحاضر.

ويهدف البرنامج إلى إطلاع المشاركين على الأساليب والتقنيات الحديثة لمواكبة التطورات في مجال الإعلام الأمني وتطوير مهاراتهم الإعلامية، والتعرف على دور الإعلام الأمني في إعداد البرامج التوعوية والتعليمية لقياس الرأي العام بشأن القضايا الأمنية، وتطوير المهارات الإعلامية والتقنية للعاملين في وسائل الإعلام الأمني لإعداد المؤتمرات الصحفية بشأن القضايا الأمنية، إضافة إلى تبادل الخبرات العلمية والعملية بين المشاركين من الدول العربية.

ويشتمل المنهاج العلمي للبرنامج على عدد من الموضوعات المهمة من أبرزها:المفاهيم والنظريات والأساليب والتقنيات الحديثة للإعلام الأمني،ومهارة إعداد المؤتمرات الصحفية لدى العاملين في وسائل الإعلام الأمني ، ومهارة تعامل وسائل الإعلام مع القضايا الأمنية ومهارات الاتصال الشخصي لدى ممارسي العلاقات العامة في المجال الأمني ، وإعداد البرامج التوعوية والتعليمية حول القضايا الأمنية، ونجاح الإعلام الأمني(المقومات والمعوقات)،والإعلام الأمني الإلكتروني، وضوابط نشر المواد الإعلامية ودور الإعلام الأمني في التصدي للشائعات، ودور الإعلام الأمني في مكافحة الجرائم

الإلكترونية إعلامياً (الإعلام الأمني الإلكتروني)، واستخدام التحقيقات الصحفية الأمنية لنشر الثقافة الأمنية وتدعيم الوعي الأمني، ودور المتحدث الرسمي، واستعراض تجارب بعض الدول العربية في هذا المجال إضافة إلى تسليط الضوء على جهود جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية في مجال الإعلام الأمني وغيرها من الموضوعات ذات الصلة .

تجدر الإشارة إلى أن جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ناقشت من خلال كلياتها (90) رسالة دكتوراه وماجستير حول الإعلام الأمني ونظمت(26) دورة تدريبية و(20) حلقة علمية عامة وخاصة و(28) دراسة علمية و(25) إصداراً علمياً و(22) ندوة علمية و(31) محاضرة وتم نشر (44) بحثاً ودراسة في المجلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب و(221) مقالاً وتحقيقاً في مجلة الأمن والحياة

و(102) مشاركة عربية ودولية في مناشط ذات صلة بالإعلام الأمني .