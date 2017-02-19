الفتح يواجه استقلال خوزستان الإيراني غداً بدوري أبطال آسيا

صراحة – محمد المحسن : يلتقي غداً فريقا الفتح السعودي واستقلال خوزستان الإيراني على مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر في العاصمة العمانية مسقط ضمن الجولة الأولى للمجموعة الثانية لدوري أبطال آسيا 2017 لكرة القدم .

وتأهل الفتح بعد فوزه على ناساف الأوزبكي بهدف دون مقابل في الاحساء في الدور التمهيدي “الملحق ” للمسابقة .

ويتطلع الفتح إلى تحقيق نتيجة إيجابية في بداية مشواره بالبطولة التي يشارك فيها للمرة الثانية في تاريخه , حيث كانت الأولى بصفته للدوري السعودي عام 2013 م ولكن المشاركة الحالية تأتي في ظل ظروف صعبة كون الفريق يحتل المركز الثالث عشر “قبل الأخير” بالدوري للموسم الحالي , ويصارع للبقاء ويأمل أن يظهر بصورة مغايرة في البطولة القارية تعطيه دافعاً وتنعكس عليه في منافسات الدوري.

ويبرز في صفوف الفريق عبدالله العويشير وعلي البليهي وحمدان الحمدان وتوفيق بوحيمد إلى جانب البرازيلي ساندرو مانويل ومواطنه ناثان جونيور والبرتغالي أوكرا والتونسي عبد القادر الوسلاتي.

وعقد اليوم بمسقط الاجتماع الفني الذي يسبق المواجهة , بحضور ممثلي الناديين و الطاقم التحكيمي وجميع اللجان المنظمة للمباراة.

وتقرر أن يلعب الفتح باللون الأبيض الكامل فيما سيلعب استقلال خوزستان الإيراني باللون الأزرق الكامل ، كما تم خلال الاجتماع الحديث عن التنظيمات الخاصة بيوم المباراة والاستماع لبعض التعليمات من مراقب المباراة.

من جانبه أكد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح “التونسي ” فتحي الجبال جاهزية فريقه لمواجهة الغد.

وقال في المؤتمر الصحفي اليوم : “دائماً ما تكون البدايات صعبة في أي بطولة ونحن جاهزون بشكل جيد لهذه المباراة ونعلم مدى قوة الفريق المنافس ولدينا قراءة جيدة له و معرفة كاملة بمواطن القوة والضعف في خطوطه لذلك أعتقد بأن المباراة ستكون قوية و لاتحتمل الأخطاء وعلينا الدخول فيها بتركيز عالي واستغلال الفرص وأتمنى أن نوفق في الظهور الأولى لنا بدور المجموعات وأن نظهر بشكل جيد وأن نحقق النقاط الثلاث مع بداية المشوار لنسعد الجماهير الفتحاوية والسعودية التي تساندنا بشكل جيد خلال الفترة الماضية .

فيما أشار المحترف البرازيلي بصفوف الفتح ناثان جونيور إلى أن فريقه على جاهزية تامة لهذه البطولة الكبيرة , مؤكداً أنهم كلاعبين يمتلكون الرغبة الكبيرة في الظهور بشكل جيد من خلالها.

وقال: “نحن في أتم استعداد لهذه المواجهة والتي نعلم بأنها تأتي أمام فريق قوي وهو بطل الدوري في الموسم الماضي ولكننا لدينا الرغبة ولدينا العناصر القادرة على مواجهة أي فريق لذلك سندخل المباراة بكل تركيز ونسعى للخروج من هذه المباراة بالفوز وحصد النقاط الثلاث”.