الخدمة المدنية تنظم ورشة عرض لائحة إدارة الأداء الوظيفي الجديدة

صراحة – نواف العايد : تنظم وزارة الخدمة المدنية بالتعاون مع معهد الإدارة العامة يوم غدٍ ،ورشتها التعريفية الخامسة حول لائحة إدارة الأداء الوظيفي الجديدة والنماذج والدليل الإرشادي الخاص بها وذلك في القاعة الكبرى بالمركز الرئيس للمعهد بمدينة الرياض.

وتهدف الورشة إلى التعريف الشامل بلائحة إدارة الأداء الوظيفي الجديدة والدليل الإرشادي الخاص بها، في إطار استراتيجية وزارة الخدمة المدنية التي تؤكد على قيم الشفافية والشراكة. وستتطرق الورشة إلى عرض ثلاث محاور رئيسية، تبدأ من منظومة إدارة الأداء بمفهومها الجديد والنماذج الخاصة بها، وشرح لائحة ادارة الاداء الوظيفي الجديدة ونماذجها الخاصة، وكيفية تحديد الاهداف وإعداد ميثاق الأداء أمام مدراء الشئون المالية والإدارية ومدراء شؤون الموظفين ومدراء الموارد البشرية في الجهات الحكومية.

يذكر أن لائحة تقويم الأداء الوظيفي الجديدة والتي صدرت موافقة معالي وزير الخدمة المدنية عليها، اشتملت على واحد وعشرون مادة سيجري العمل بها اعتباراً من 1/ 1/ 1438هــ , ذات أبعاد مختلفة من أبرز ملامحها وجود ميثاق للأداء يتضمن الأهداف والجدارات والوزن النسبي والناتج المستهدف لكل هدف وجدارة ، ويتم اعداده والاتفاق عليه واعتماده من قبل الموظف ورئيسه المباشر في بداية دورة الأداء ( بداية العام الهجري)، وتقييم الموظفين بناءً على أهداف محددة وقابلة للقياس خلال دورة الأداء السنوية. ويتم من خلالها وضع الأهداف وفق الممارسات المتعارف عليها في هذا المجال.

وكذلك مجموعة من الجدارات التي تقيس المعارف والمهارات والقدرات والخصائص السلوكية التي تمكن الموظف من أداء عمله بكفاءة، إلى جانب تحديد التقدير العام لأداء الموظف بأحد الأوصاف والتقديرات(ممتاز- جيد جدا – جيد – مرضي – غير مرضي) من خلال درجات تقدير محددة (1 – 5)، بالإضافة إلى تصنيف الموظفين وتوزيعهم بشكل اجباري (Forced Ranking) على خمس فئات مختلفة لتحديد الموظفين المتميزين أو منخفضي الأداء.