لتوقيع أول مذكرة تفاهم عدلية في القضاء الإداري للتعاون المشترك.. رئيس ديوان المظالم يزور جمهورية السودان

صراحة – فيصل القحطاني : وقع معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف صباح اليوم الأحد اتفاقية التعاون مع معالي رئيس ديوان المظالم العامة بجمهورية السودان مولانا الدكتور أحمد أبو زيد .

وقد عبّر معالي رئيس ديوان المظالم د.خالد اليوسف بهذه المناسبة عن عميق سعادته بهذه الخطوة لما تمثله من تعزيز عدلي وتشارك قضائي إداري يعود نفعه على المرفقين القضائيين وعلى عموم المستفيدين ، وذلك بما انتظمته بنودها من مواد منظمة لمسيرة التعاون بمختلف أشكاله العلمية والمعرفية المتخصصة والالكترونية والمعلوماتية ؛ من خلال الاستفادة من الأنظمة التقنية المتقدمة في هذا الشأن والتي قطع ديوان المظالم بالمملكة شوطاً كبيراً فيها ، وأن هذه المذكرة تمثل تمهيداً لعمل ثنائي مشترك بما يعود بالنفع على البلدين الشقيقين وعلى تطور العدالة الإدارية وتعزيز التشارك فيها .

كما أشاد معاليه بالموافقة الكريمة لمجلس الوزارء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – أدام الله توفيقه – على هذه المذكرة وما تتغياه من رسم طرق التعاون بين هذين المرفقين المعنيين بالعدالة ورد المظالم . هذا وتهدف المذكرة إلى تعزيز وتوسيع نطاق التعاون في مجال القضاء الإداري بين الطرفين من خلال إيجاد أفضل السبل والآليات والممارسات لتحقيق ذلك, وبما يتفق مع الأنظمة والتشريعات الوطنية لكل منهما . كما تهدف الاتفاقية إلى تعاون الطرفين في مجالات الارتقاء بمستوى الأداء وكفاية الإدارة القضائية , وبخاصة في مجال التطبيقات الإلكترونية المتعلقة بالبيانات والمعلومات القضائية والقانونية والتشريعية, والنظم الإحصائية ، وايضاً في مجال التدريب والتطوير وفي المجالات المتعلقة باختصاصات الطرفين وتبادل النشرات والمطبوعات والبحوث العلمية والمعلومات المتعلقة باختصاصات الطرفين وكذلك تبادل التجارب والخبرات والاطلاع على المستجدات في المجالات ذات الاهتمام المشترك بين الطرفين.

الجدير بالذكر أن مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين وافق على تفويض معالي رئيس ديوان المظالم بالتباحث مع الجانب السوداني في شأن مشروع مذكرة التفاهم بين ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية وديوان المظالم العامة والحسبة في جمهورية السودان في مجال التعاون في القضاء الإداري والتوقيع عليها .

وكان معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري والوفد المرافق قد وصل بالأمس لجمهورية السودان الشقيقة في مهمة عمل تستغرق أربعة أيام سيلتقي خلالها بالقيادات القضائية السودانية.

وقد ضم الفد القضائي من ديوان المظالم كلاً من الشيخ الدكتور عبيد العبيد مستشار معالي الرئيس والشيخ إبراهيم المطرودي عضو مجلس القضاء الإداري رئيس مكتب الشؤون الفنية والشيخ الدكتور سليمان الشدي المتحدث الرسمي لديوان المظالم والشيخ الدكتور محمد العريفي رئيس المحكمة الإدارية بالرياض .

وقد حضر توقيع الاتفاقية هذا اليوم بالإضافة إلى الوفد المرافق سعادة سفير خادم الحرمين الشريفين بالسودان معالي الأ ستاذ علي حسن جعفر .

بعد ذلك قدم معالي رئيس ديوان المظالم العامة بالسودان إهداءً لمعالي رئيس ديوان المظالم بالمملكة كما قدم معالي الدكتور اليوسف إهداءً يتمثل في مجموعات مبادئ الأحكام الإدارية لأصحاب السعادة مستشاري ديوان المظالم العامة بالسودان . بعدها قام رئيس ديوان المظالم والوفد المرافق بزيارة لكل من جامعة القرآن الكريم وديوان العدالة للعاملين بالخدمة المدنية .