أمير مكة يطلع على سير العمل في مشروع تطوير الواجهة البحرية بجدة

صراحة – نواف العايد : اطلع صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة اليوم, على سير العمل في مشروع تطوير الواجهة البحرية للمرحلتين الرابعة والخامسة، مستمعاً إلى شرح مفصل عن المشروع، الذي تجاوزت نسبة تنفيذه 62% .

ويمتد مشروع تطوير الواجهة البحرية للمرحلتين ( 4 – 5 ) من ميدان النورس إلى شارع جبير بن الحارث، وتبلغ مساحته الإجمالية نحو 727.281 م2، في حين يبلغ طول المشروع في المرحلتين 4.2 كم، وإيجاد مساحات إضافية في المشروع بمقدار 350 ألف م2، ويبلغ إجمالي مساحة المسطحات الخضراء نحو 275 ألف م2، وتشمل أعمال البنية التحتية للمنطقة: ” شبكة صرف صحي، وشبكة تصريف مياه أمطار، وشبكة وخزانات ري، وشبكة مياه شرب، وشبكة كهرباء، وشبكة اتصالات”، إضافة إلى ممشى بحري بطول 4634 متراً طوليًا، و3 شواطئ للسباحة يقدر إجمالي مساحتها 50 ألف متر مربع، و25 كشكا.

وتتضمن أعمال تطوير الواجهة البحرية ساحة تقدر مساحتها بـ 53 ألف م2، تتسع لأكثر من 12 ألف شخص، و 10 مباني دورات مياه عامة و10 دورات مياه مدفوعة الأجر، 17 ساحة عامة، و12 نافورة، و 5 أبراج مراقبة للشواطئ، و 5 مباني مرشات لخدمة مرتادي مناطق السباحة، إلى جانب التاكسي البحري من خلال إنشاء “مارينا” مخصص للقوارب، وإنشاء ملاعب، ومجسمات جمالية، وجسر مشاة حديدي معلق يربط بين الكورنيش وشارع الأمير فيصل بن فهد، يعد أطول جسر مشاة في المملكة بطول 650 م، ورصيف بحري لصيد الأسماك بطول 125 مترًا داخل البحر، وغرفة اتصالات وتحكم تخدم جميع مراحل تطوير الكورنيش، ومواقف سيارات تتسع لنحو 1600 سيارة.

إلى ذلك زار سمو أمير منطقة مكة المكرمة خلال جولته على مشروع الواجهة البحرية، مقر شركة مترو جدة، مفتتحاً المعرض الخاص بمشروع النقل العام في محافظة جدة، مستمعاً إلى شرح عن المشروع الذي تم الانتهاء من التصاميم الهندسية والمعمارية الخاصة بمشروع النقل العام بمحافظة جدة بنسبة 30%، تشمل قطارات المترو، والتاكسي البحري، وترام الكورنيش، وشبكة الحافلات، وجسر أبحر المعلق الذي يمر به أحد مسارات خطوط المترو، إلى جانب تحديد مواقع لمحطات متميزة تسهم في تطوير وتنمية الأحياء المتواجدة بها.

ودعا سمو أمير منطقة مكة المكرمة رجال الأعمال الإسهام في تطوير مدينة جدة قائلاً : ” أقسم بالله أن استثماركم في بلدكم أجدى من استثماركم في الخارج، فساهموا في تطوير مدنكم، وساهموا في تطوير وطنكم، وساهموا في المشاركة الآن، فوطنكم ينتظركم، والدولة أعطتكم هذه الفرصة للمشاركة في تطوير بلدكم، فانتهزوا الفرصة وابذلوا كل جهدكم في استثمار أموالكم في وطنكم من أجل أبنائكم” .

وأشار سموه إلى أن مشروع النقل العام بجدة جاهز للتنفيذ، ومطروح أمام القطاع الخاص، مقّدماً شكره إلى صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة، ومعالي أمين المحافظة الدكتور هاني أبو راس، إزاء الجهد الكبير الذي بذلوه ليظهر كورنيش جدة بالمظهر الخلاب واللائق، سيما وأن جدة تحتل مكانة مميزة على ساحل البحر الأحمر، وبوابة الحرمين الشريفين، والميناء البحري والجوي لمدينة مكة المكرمة والأراضي المقدسة، والوجهة السياحية الأولى ومن أهم الواجهات الاقتصادية في المملكة.