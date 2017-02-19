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19 فبراير, 2017   2484

جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تفعّل المرحلة الثالثة في خطتها الاستراتيجية مع رويترز

جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل

صراحة – محمد المحسن : تنظم وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي غداً, ورشة عمل تحت عنوان ” تأسيس تعاون بحثي مثمر ” وذلك في قاعة المؤتمرات الرئيسية بمبنى 11 في رحاب الجامعة .
و تأتي هذه الورشة ضمن سلسلة برامج الخطة الاستراتيجية للمرحلة الثالثة بين جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل و مؤسسة ثومسون رويترز .
و أضحت المشرفة على تطبيق الشراكة الاستراتيجية الدكتورة ابتسام بنت عبد الله السحيمي, أن هذه الورشة مخصصه للباحثين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة, والهدف منها تطوير جودة ومخرجات الأبحاث لأعضاء هيئة التدريس والباحثين .

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