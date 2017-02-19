جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تفعّل المرحلة الثالثة في خطتها الاستراتيجية مع رويترز

صراحة – محمد المحسن : تنظم وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي غداً, ورشة عمل تحت عنوان ” تأسيس تعاون بحثي مثمر ” وذلك في قاعة المؤتمرات الرئيسية بمبنى 11 في رحاب الجامعة .

و تأتي هذه الورشة ضمن سلسلة برامج الخطة الاستراتيجية للمرحلة الثالثة بين جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل و مؤسسة ثومسون رويترز .

و أضحت المشرفة على تطبيق الشراكة الاستراتيجية الدكتورة ابتسام بنت عبد الله السحيمي, أن هذه الورشة مخصصه للباحثين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة, والهدف منها تطوير جودة ومخرجات الأبحاث لأعضاء هيئة التدريس والباحثين .