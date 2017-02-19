دي ميستورا يُبدي تحفظه تجاه محادثات جنيف المقبلة

صراحة – خالد الحسين : أوضح مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي ميستورا أن المحادثات التي ستجري في 23 فبراير الجاري بجنيف ستهدف إلى معرفة ما إذا كانت هناك فرصة لإحراز تقدم في المفاوضات السياسية .

وقال للوفود المشاركة في مؤتمر ميونيخ الأمني اليوم، في إشارة إلى محادثات وقف إطلاق النار المنفصلة في آستانة : “آستانة فقط لوقف الاعتداءات وجنيف تهدف لمعرفة ما إذا كانت هناك فرصة لمحادثات سياسية .”

وأضاف أن محادثات جنيف ستجري على أساس القرار 2254 لمجلس الأمن الدولي، ولا يمكنني أن أقول لكم (إن كانت ستنجح) ولكن علينا أن نعمل على أن تكون هناك قوة دفع حتى إذا لم يكن من الممكن أن يصمد وقف إطلاق النار طويلًا إن لم يكن هناك حل سياسي .”