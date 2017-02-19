ادارة التحريات و البحث الجنائي توقع ب 11 متورط في قضايا سلب عملاء البنوك

صراحة – نواف العايد :صرح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الرياض أنه الحاقا للإيضاح الصادر بتاريخ 12-5 -1438 المتضمن ضبط جانيين من الجنسيه الأثيوببه ( مخالفان لنظام الاقامه ) أقرا بتعقب أحد المواطنين بعد خروجه من احد البنوك و سلبه عن سابق اصرار و ترصد و تهديده بسلاح أبيض و ارتكاب الفرار لجهة غير معلومه

عليه فقد عمدت ادارة التحريات و البحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض الى تشكيل فرق ميدانيه تعمل على مدار الساعه فضلا تكثيف البحث و التحري

على كافة المحاور و زرع المصادر و توزيع الكمائن لضبط كل من تحوم حوله الشبهه في الترصد لعملاء البنوك و تتبعهم مما أسفر بتوفيق من الله و فضل من الإيقاع بالمتهمان فضلا عن ضبط

أحد عشر متهما من بني جلدتهما

( في العقدين الثالث و الرابع من العمر/ مخالفين لنظام الإقامه ) في كمائن محكمه ، أقروا مجتمعين بصلتهم بما يربوا عن أحد عشرة واقعة سلب تعرض لها مواطنين أو مقيمين تحت تهديد السلاح الأبيض متقاسمين الأدوار

و المسروقات فيما بينهم اذ بلغت جملة المبالغ التي تم الاستيلاء عليها مليون و مائه و خمسون ألف ريال كما أقروا باستئجار مركبات بطريقه غير نظاميه استخدموها في تعقب المجني عليهم .

تم ايقافهم رهن التوسع في التحقيق معهم لتحديد صلتهم بالبلاغات الأخرى المقيده ضد مجهول و التعميم عن أوصافهم و أسلوبهم الاجرامي على كافة شرط مناطق المملكه و إشعار فرع هيئة التحقيق و الادعاء العام بالمنطقه لإكمال

اللازم

و شرطة منطقة الرياض اذ تعلن عن ذلك

لتؤكد حرص الأجهزة الأمنيه كافة على أمن و سلامة المواطن و المقيم في هذا البلد المبارك ،

و أنها ستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه المساس بأمن هذا الوطن

و في الوقت نفسه تهيب بالجميع بعدم تداول النقد بكميات كبيره و الاستفاده من الخدمات الالكترونية التي تقدمها الجهات المختصه عبر قنوات متعددة بما يكفل أمنهم و سلامتهم

– هذا و بالله التوفيق –