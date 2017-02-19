تعليم ينبع يختتم التصفيات النهائية لمسابقة ( تدبر ) الوزارية

صراحة – فيصل القحطاني :اختتم قسم التوعية الإسلامية (بنين ـ بنات) بتعليم ينبع مؤخراً, المرحلة الثانية من التصفيات النهائية لمسابقة وزارة التعليم للقرآن الكريم والسنة النبوية وعلومها (تدبر) التي استمرت على مدار أسبوع .

وبلغ عدد الطلاب المتنافسين على مستوى المحافظة بنين ( 2000 ) مرشح، وبنات (621) مرشحة، في (15) فرعا من فروعها.

وأوضح رئيس قسم التوعية الإسلامية ” بنين ” عبدالرحمن الأحمدي أن المرحلة الثانية ضمت 20 محكمًا شملت 5 لجان، ويتم بعد هذه المرحلة ترشيح الفائزين والفائزات للدخول في التصفيات النهائية على مستوى الوزارة، مبينًا أن المسابقة تهدف إلى تحقيق الارتقاء بتعلم القرآن الكريم، والفهم المتعمق لمعانيه وعلومه.

من جهتها, أفادت رئيسة قسم التوعية الإسلامية ” بنات” فطيمة حامد الرفاعي أن التصفيات تشمل مجالات المسابقة الأربعة (القرآن الكريم، السيرة النبوية، الحديث، البحوث الشرعية ) وتهدف إلى تقوية ارتباط الطالبات في التعليم العام بعلوم القرآن الكريم والسنة النبوية ومبادئها وأخلاقها وأحكامها، والتعرف على المناقب الشريفة في سيرة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، بالإضافة إلى توفير البيئة المناسبة لزيادة أعداد الطالبات المتمكنات في مجالات المسابقة المعرفية والبحثية.