تمديد استقبال الأبحاث للمشاركين في ملتقى أبحاث الحج والعمرة

صراحة – محمد المحسن :أوضحت اللجنة العلمية للملتقى العلمي 17 لأبحاث الحج والعمرة والزيارة الذي ينظمه معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة يومي 14-15 من شهر شعبان المقبل بجامعة طيبة بالمدينة المنورة، أنه تم تمديد استقبال الأبحاث كاملة للمشاركين في الملتقى حتى نهاية الشهر الجاري.

وأوضح عميد المعهد الدكتور حمزة غلمان أنه تم استقبال 250 ملخصا بحثيا ، وأنه تم تمديد استقبال كامل الأبحاث حتى نهاية الشهر الجاري عبر البريد الإلكتروني للملتقى multaqa@uqu.edu.sa ، مشيراً إلى أن الملتقى يسلط الضوء على 88 محورا تتعلق بالخدمات المقدمة لضيوف بيت الله الحرام وزوار المسجد النبوي الشريف ، التي تناقش في محور فقه الحج والعمرة والزيارة لتسليط الضوء على فقه النوازل والمقاصد الشرعية والتطبيقات الفقهية للحج والعمرة والزيارة، ومحور الإدارة والاقتصاد، الذي يتعلق بإدارة وتشغيل خدمات ومرافق الحج والعمرة والزيارة ورفع جودتها وكفاءتها، وتحسين اقتصادياتها وتخفيض القوى العاملة لتشغيلها، وإدارة الأزمات والمتطلبات الاجتماعية والنفسية والشرعية لضيوف الرحمن والعاملين في خدمتهم وتعزيز فاعلية التخطيط المالي وكفاءة الإنفاق الحكومي والجوانب التاريخية والجغرافية.

وأضاف الدكتور غلمان أن الملتقى يناقش في محور العمران والهندسة الذي يعني بدارسة البيئة العمرانية والهندسية، والنقل والإسكان، وإدارة الحشود وتقنياتها ، والطاقة المتجددة والتشغيل والصيانة والسلامة، والمعايير التصميمية، والتطوير الهندسي للخدمات والمرافق وتشغيلها ، مبيناً أن محور البيئة والصحة يناقش التغيرات البيئة وأثرها على الصحة العامة وكذلك تقييم الأثر البيئي للمنشآت الحيوية التي تقدم خدماتها للحجاج والمعتمرين والزوار ، بالإضافة إلى محور التوعية والإعلام الذي يعني بدراسة الإعلام والتوعية والإرشاد وسبل التواصل مع الحجاج والمعتمرين والزوار ومنظمي حملاتهم ومقدمي الخدمات، و التقنيات وتطبيقاتها للإفادة من التقنيات الحديثة لجمع ومعالجة المعلومات وتحليلها وتقنيات الأنظمة الداعمة لاتخاذ القرار وإدارة الأعمال وبناء المؤشرات التشغيلية، وبرامج المحاكاة، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، والتجارب العالمية وسبل تطبيقها وتطوير الحكومة الإلكترونية، وأمن المعلومات .

وأشار إلى أن محور المبادرات والإنجازات في تطوير الخدمات والمرافق يستعرض المبادرات المعتمدة للجهات الحكومية في برنامج التحول الوطني 2020م في مجال الحج والعمرة والزيارة، وتجارب وجهود وخبرات الجهات والمؤسسات والشركات العاملة في تخطيط وإدارة وتشغيل الخدمات والمرافق وما تحقق من إنجازات لخدمة ضيوف الرحمن ، بينما يسلط الملتقى الضوء على مشاركة المجتمع في خدمة الحجاج والمعتمرين والزوار وذلك لتعزيز ثقافة العمل الجاد بين الشباب، والتوسع في التدريب لتوفير احتياجات سوق العمل وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل وتعزيز ودعم ثقافة الابتكار وريادة الأعمال وزيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد، وزيادة مساهمة الأسر المنتجة في الاقتصاد، والأعمال التطوعية، والإطعام الخيري .