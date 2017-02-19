1560 طالبًا وطالبة يؤدون اختبار “مقياس موهبة” بتعليم صبيا

صراحة – خالد الحسين : أدى 1560 طالبًا وطالبة من طلاب وطالبات إدارة التعليم بمحافظة صبيا ، اختبار الموهبة الذي يقيمه المركز الوطني للقياس والتقويم ” قياس”، ويتم تطبيقه على طلبة الصف الثالث متوسط بنين وبنات والصف الثالث والسادس الابتدائي بنين وبنات وذلك بمدرسة صبيا الجديد الابتدائية والمتوسطة للطلاب ومركز الموهوبات للطالبات .

وأوضح رئيس قسم الموهوبين بتعليم صبيا زين بن أحمد سويدي إن اختبار مقياس موهبة يأتي ضمن المشروع الوطني للتعرف على الموهوبين، والقائم على الشراكة التكاملية بين وزارة التعليم، ومؤسسة الملك عبد العزيز للموهبة والإبداع، والمركز الوطني للقياس والتقويم.

وبين أن عدد الطلاب الذين أدوا الاختبار 750 طالبا و 810 طالبة , مشيراً إلى أن هذا الاختبار يهدف إلى الكشف عن القدرات العقلية المتعددة، والمهارات الأكاديمية الكامنة لدى الطلاب والطالبات.

وأكد أن الطلاب ولطالبات الذين يتم ترشيحهم كطلاب وطالبات موهوبين، وبعد اجتياز الاختبار، تتوفر لهم عددٌ من البرامج الخاصة بالموهوبين، منها الترشيح للبرامج العلمية التفرغية للطلاب الموهوبين ، والترشح للبرامج الإثرائية التي يقدمها مركز الموهوبين.