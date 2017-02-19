الحكومة اليمنية تشكو إيران إلى الأمم المتحدة وتؤكد استمرارها في التحريض على ‏الحرب

صراحة – نواف العايد : أكد مندوب اليمن الدائم لدى الامم المتحدة السفير خالد اليماني أن إيران لا زالت مستمرة في ‏التحريض على الحرب في اليمن ومهاجمة دول الجوار وارهاب الممرات الدولية في جنوب ‏البحر الأحمر وباب المندب.‏

وقال السفير اليمني في رسالة لحكومة بلاده الشرعية أرسلها أمس للأمين العام للأمم ‏المتحدة أنطونيو جوتيريز، بشأن التدخلات الإيرانية في اليمن، إن إيران ماتزال مستمرة في ‏تمويل الحوثيين في اليمن ودعمهم استراتيجياً وعسكرياً من خلال تدريب المقاتلين الحوثيين ‏وارسال شحنات الأسلحة والذخائر الى اليمن في انتهاك صارخ لقرار مجلس الأمن 2216 ‏‏(2015) والقرار 2231 (2015).‏

وأشار المسوؤل اليمني في الرسالة التي نشرتها اليوم وكالة الأنباء اليمنية الرسمية إلى ‏أنه تم اعتراض شحنات الاسلحة الايرانية المهربة بشكل متكرر من قبل العديد من الدول ‏الأعضاء والقوات البحرية المشتركة، موضحاً أن قائد مليشيات الحوثي الإنقلابية عبدالملك ‏الحوثي صرح في خطاب متلفز في 10 فبراير 2017 ان جماعته بدأت ‏بتصنيع طائرات تجسس، وهو ما يثبت مدى انخراط الجانب الايراني في تزويد الانقلابيين ‏بالسلاح والخبرات وهو مايسهم في اطالة أمد الحرب واعاقة السلام.‏

وكشف مندوب اليمن الدائم في الأمم المتحدة أن قوات مليشيا الحوثي ماتزال تتلقى التدريب من ‏قبل عناصر قوات الحرس الثوري الايراني وما يسمى حزب الله اللبناني على استخدام الأسلحة الحديثة ‏التي تم نهبها من مخزون القوات المسلحة اليمنية، إضافة الى الأسلحة الايرانية.‏

وأضاف ” شنت مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية هجمات صاروخية ‏وباليستية غير مسؤولة وبلاتمييز ضد حدود المملكة العربية السعودية أسفرت عن مئات ‏الإصابات وتدمير البنى التحتية المدنية بما فيها المدارس والمستشفيات”.‏

وبين السفير اليمني أن صواريخ قاهر1 والصواريخ الباليستية زلزال3 المستخدمة في هذه ‏الهجمات صنعت في ايران كما حددت ذلك لجنة الخبراء حول اليمن، مضيفاً أن مليشيا الحوثي ‏بدأت وبشكل متكرر، مدعومة من الايرانيين وبطريقة مشابهة لآليات وتكتيكات الجيش ‏الايراني المستخدمة من قبل في مضيق هرمز، في مهاجمة السفن العابرة لمنطقة جنوب البحر ‏الأحمر”.‏