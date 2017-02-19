الصحة: مركز الأمير سلطان لطب وجراحة القلب بالقصيم يجري 382 عملية جراحية

صراحة – محمد المحسن : أجرى مركز الأمير سلطان لطب وجراحة القلب بالقصيم 382 عملية جراحية العام الماضي 2016م.

ووفقًا لتقرير حديث عن إحصاءات العمليات الجراحية، فقد تضمنت 191 عملية قلب مفتوح، وهو ما يشكل ما نسبته 50% من إجمالي العمليات الجراحية، فيما بلغ عدد العمليات الجراحية للكبار 178 عملية، منها 111 عملية قلب مفتوح، وبلغ إجمالي عمليات الأطفال 204 عمليات جراحية، منها 80 عملية قلب مفتوح.

تجدر الإشارة إلى أن قسم جراحة قلب الأطفال في المركز يقوم بإجراء جميع عمليات معالجة التشوهات الخلقية بالقلب لدى الأطفال وحديثي الولادة، بما فيها العمليات المرحلية المساعدة والتصحيحية النهائية؛ حيث يعد من المراكز الطبية المتقدمة في التدخلات الجراحية القلبية، ويتم اجراء العمليات الجراحية على مدار الساعة للتعامل مع الحالات الروتينية والطارئة للكبار والأطفال.