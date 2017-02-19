“التجارة” تفوز بجائزة “رواد التسويق” عن هاشتاق #اعرف_حقك

صراحة – خالد الحسين :فازت وزارة التجارة والاستثمار بجائزة رواد التسويق عن هاشتاق #اعرف_حقك، والذي خصصته الوزارة للحملات الإعلامية منذ اطلاقه عام 2013م.

وحققت الوزارة المركز الثاني في مسار “الهاشتقات” بعد أن قدمت عبر هاشتاق #اعرف_حقك على مدى 4 سنوات مجموعة من الرسائل التوعوية للمستهلك، تهدف منها الوزارة إلى تعزيز مبدأ “اعرف حقك” لدى المستهلك والتاجر على حد سواء.

وكانت وزارة التجارة والاستثمار قد أطلقت ضمن برنامج “أعرف حقك” عدة حملات معنية بالمستهلك أثبتت فعاليتها في تنظيم السوق وحفظ حقوق المستهلك، وهي: “حرّرته فقيّدني” للتوعية بجريمة تحرير الشيكات بدون رصيد، “لا تسأل بكم” للالتزام بوضع بطاقة السعر على جميع المنتجات المعروضة بشكل واضح ومقروء للمستهلك، و”خذ الباقي” لتعريف المستهلك بحقه في أخذ المتبقي لثمن السلعة من أجزاء الريال التي تمثل العملات المعدنية عند الشراء.

وتضمنت حملات “أعرف حقك”، منع عبارة البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل لإلزام المحلات برد البضاعة المعيبة، “نعتز بلغتنا” للتقيد باللغة العربية في الفواتير، “ضمانك سنتين” للحد الأدنى لضمان جميع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، و”بلا رسوم” لمنع احتساب فوائد إضافية على استخدام البطاقات الائتمانية.