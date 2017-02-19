مسؤول يمني:”الحكومة اليمنية مستمرة في دحر ‏مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية‏”

صراحة – واس : أكد نائب رئيس الوزراء اليمني وزير الخدمة المدنية ‏والتأمينات عبدالعزيز جباري أن الحكومة اليمنية مستمرة في دحر ‏مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية واستعادة جميع المناطق الواقعة ‏تحت نفوذهم.‏

وأشار جباري خلال زيارة له اليوم لمديرية نهم شرق ‏صنعاء، إلى أن الشعب اليمني سيحتفل قريبًا في العاصمة صنعاء ‏وأن الانقلاب إلى زوال طال الوقت أم قصر.‏

وتفقد جباري خلال زيارته عددا من الجبهات ومخيمات ‏النازحين بالمناطق المحررة بمحافظة صنعاء.‏

وأشار نائب رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تحقق انتصارات ‏كبيرة في كل الجبهات وتعمل بكل امكانياتها لتحمل مسؤوليتها ‏تجاه الشعب اليمني، داعيًا الجهات الحكومة والمنظمات ‏الدولية والإقليمية للقيام بدورها تجاه النازحين والتخفيف من ‏معاناتهم.‏