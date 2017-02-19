تدشين أسبوع الشجرة الـ40 بمحافظة فيفاء

صراحة – فيفاء : بدأت اليوم بمحافظة فيفاء في منطقة جازان فعاليات أسبوع الشجرة الأربعين تحت شعار ” الشجرة حياتنا ” ، الذي تنظمه بلدية المحافظة بالتعاون مع مكتب التعليم وفرع الزراعة وشرطة فيفاء وهيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان .

وشارك طلاب المدارس إلى جانب مديري الإدارات في غرس أعداد من الأشجار والشتلات بموقع الاحتفاء بطريق الملك فهد بن عبدالعزيز بفيفاء ، فيما جرى توزيع شتلات الأشجار ، فضلا عن توزيع العديد من اللوحات التوعوية عن أسبوع الشجرة في مداخل المحافظة وطرقها والمواقع العامة .

وأكد رئيس بلدية محافظة فيفاء الدكتور سالم بن علي منيف أن الاحتفاء بأسبوع الشجرة في كل عام يأتي لإبراز أهمية الشجرة في حياتنا ، مبرزًا اهتمام الدولة بدعم عمليات التشجير من خلال إنشاء العديد من الحدائق والمنتزهات وزيادة المسطحات الخضراء في مختلف مناطق المملكة ، داعيًا الجميع إلى المحافظة علي الشجرة لما لها من أهمية بالغة في حياتنا.