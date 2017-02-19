واشنطن تنتقد روسيا لاعترافها بوثائق صادرة في شرق أوكرانيا

صراحة – وكالات : أعربت السفارة الأمريكية في كييف يوم الأحد عن قلقها بشأن قرار روسيا الاعتراف بوثائق التسجيل المدني الصادرة في مناطق خاضعة للانفصاليين في شرق أوكرانيا وقالت إن القرار يهدد عملية مينسك للسلام.

ويتيح الأمر الذي أصدره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم السبت لسكان المنطقة التي تعاني من الصراع السفر أو العمل أو الدراسة في روسيا وقد لاقى انتقادا شديدا من الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو.

وقالت السفارة الأمريكية في أوكرانيا يوم الأحد على حسابها الرسمي بموقع تويتر إن الخطوة “مزعجة وتتعارض مع الأهداف المتفق عليها في اتفاقات مينسك.”

ويخيم الجمود على الموقف بين أوكرانيا وروسيا منذ اتفاق مينسك في فبراير شباط 2015 لكن تحدث انتهاكات متكررة يتبادل الطرفان الاتهامات بشأنها.