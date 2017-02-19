التسجيل | نسيت كلمة المرور
تسجيل الدخول
الرئيسية >> الدولية >> واشنطن تنتقد روسيا لاعترافها بوثائق صادرة في شرق أوكرانيا
19 فبراير, 2017   2599

واشنطن تنتقد روسيا لاعترافها بوثائق صادرة في شرق أوكرانيا

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو يوم 16 فبراير شباط 2017. صورة لرويترز من ممثل لوكالات الأنباء.

صراحة – وكالات : أعربت السفارة الأمريكية في كييف يوم الأحد عن قلقها بشأن قرار روسيا الاعتراف بوثائق التسجيل المدني الصادرة في مناطق خاضعة للانفصاليين في شرق أوكرانيا وقالت إن القرار يهدد عملية مينسك للسلام.

ويتيح الأمر الذي أصدره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم السبت لسكان المنطقة التي تعاني من الصراع السفر أو العمل أو الدراسة في روسيا وقد لاقى انتقادا شديدا من الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو.

وقالت السفارة الأمريكية في أوكرانيا يوم الأحد على حسابها الرسمي بموقع تويتر إن الخطوة “مزعجة وتتعارض مع الأهداف المتفق عليها في اتفاقات مينسك.”

ويخيم الجمود على الموقف بين أوكرانيا وروسيا منذ اتفاق مينسك في فبراير شباط 2015 لكن تحدث انتهاكات متكررة يتبادل الطرفان الاتهامات بشأنها.

 

عدد التعليقات (0)

لا يوجد تعليقات

أضف تعليقك

جميع الحقوق محفوظة © 2017 صحيفة صراحة الالكترونية
برمجة و تصميم : YeMeNi AnA