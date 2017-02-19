الصحة: عملية ناجحة تنقذ عشريني من العمى تمت في مستشفى الإيمان

صراحة – الرياض : نجح فريق طبي في مستشفى الإيمان العام بالرياض بقيادة د نواف العنزي إستشاري طب وجراحة العيون في إجراء عملية نادرة ودقيقة في العيون تجرى لأول مرة في مستشفى الإيمان لشاب عشريني يعاني من ماء ازرق شديد كاد أن يودي به إلى العمى حيث أجريت له هذه العملية الحديثة لتوسيع قناة شليم التي تبلغ حوالي ٠،١ ملم حول العين ويسمى هذا النوع من العمليات ( بالسكايرستومي العميق الغير خارق ) وقد تكللت العملية بالنجاح ولله الحمد.

وتعد هذه العملية إضافة لقسم العيون بالمستشفى والذي تم تطويره وتجهيزه بأحدث أجهزة الكشف والتشخيص لمثل هذه الحالات.

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