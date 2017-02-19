إعلان مواعيد مباريات المرحلة النهائية لدوري الدرجة الثانية لكرة القدم

صراحة – الرياض : صدر اليوم جدول المرحلة النهائية لدوري الدرجة الثانية لكرة القدم , بتحديد مواعيد لقائي الذهاب والإياب لنهائي البطولة بين فريقي جدة والكوكب , ولقائي الذهاب والإياب لتحديد صاحب المركز الثالث الذي سيرافق الفريقين إلى دوري الدرجة الأولى لكرة القدم.

وسيلتقي فريقا الكوكب وجدة يوم السبت المقبل 28 / 5 / 1438هـ الموافق 25 / 2 / 2017 م , في “ذهاب ” النهائي على ملعب نادي الشعلة بالخرج , على أن يقام لقاء الإياب يوم السبت بعد المقبل 5 / 6 / 1438هـ الموافق 4 / 3 / 2017 على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة , بعد أن ضمنا التأهل إلى دوري الدرجة الأولى فيما سيلتقي وصيفا المجموعتين لتحديد المتأهل الثالث , حيث سيلتقي الأنصار “ثاني المجموعة الثانية ” مع المجزل “ثاني المجموعة الأولى “ذهاباً ” على ملعب مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الرياضية بالمدينة المنورة يوم الجمعة المقبل 27 / 5 / 1438هـ الموافق 24 / 2 / 2017 م و”إياباً” يوم الجمعة الذي يليه 4 / 6 / 1438هـ الموافق 3 / 3 / 2017 على ملعب مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الرياضية بالمجمعة .