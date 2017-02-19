مانشستر يونايتد يبلغ ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

صراحة – وكالات : تأهل فريق مانشستر يونايتد إلى ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بعد فوزه على مستضيفه بلاكبيرن روفرز، الأحد 19 فبراير/شباط، في الدور الـ 16 من المسابقة.وبادر أصحاب الأرض في افتتاح باب التسجيل، عبر المهاجم داني غراهام، بحلول الدقيقة (17)، قبل أن يدرك اللاعب الصاعد ماركوس راشفورد، التعادل للشياطين الحمر، في الدقيقة (27)، بعدما تلقى تمرير رائعة من زميله الأرميني هنريك مختيريان، وانفرد بالحارس جيسون ستيل، وراوغه بلمحة فنية رائعة، ووضع الكرة في الشباك، ومنح النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، بطاقة العبور لربع النهائي لفريقه مانشستر يونايتد، بإحرازه الهدف الثاني قبل 15 دقيقة من نهاية المباراة التي احتضنها ملعب “إيوود بارك”.

وتأهل فريق توتنهام إلى الدور ذاته، بفوزه على مضيفه فولهام بثلاثية نظيفة، حملت توقيع المهاجم الدولي الإنجليزي هاري كين.