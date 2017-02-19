مظاهرات واشتباكات بين قوات الأمن ومحتجين وسط باريس

صراحة – وكالات : اندلعت مظاهرات في وسط باريس، تخللتها اشتباكات مع الشرطة، احتجاجا على اعتداء رجال الأمن على شاب في وقت سابق من الشهر الجاري.

وأعلنت مصادر قضائبة الأحد 19 فبراير/شباط، أن السلطات الفرنسية أوقفت 13 شخصا خلال الاحتجاجات، التي جرت في ميدان الجمهورية وسط باريس، حيث اتخذت الشرطة تدابير أمنية مشددة، وأغلقت محطة مترو الأنفاق في الساحة.

وتشهد معظم مناطق فرنسا، احتجاجات أدت إلى اعتقال أكثر من 200 شخص حتى الآن، ضد العنصرية وعنف الشرطة، منذ تعرض شاب داكن البشرة إلى الضرب والاغتصاب على يد الشرطة في ضواحي باريس في الـ2 فبراير/شباط.