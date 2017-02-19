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19 فبراير, 2017   2369

فريق الوحدة لكرة الطائرة يخوض أولى لقاءاته فى البطولة العربية غدًا

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صراحة – محمد المحسن : يخوض فريق الوحدة السعودي لكرة الطائرة غداً أولى لقاءاته في البطولة العربية 35 للأندية الأبطال على صالة اتحاد الطائرة بالبحرين أمام فريق السيب العماني ضمن المجموعة الثانية من البطولة التي تضم بجانبهما فريق جباليا الفلسطيني .
ويسعى الفريق الوحداوي إلى كسب اللقاء لضمان التأهل إلى الدور الثاني حيث يشارك مع الفريق البرازيلي برونو وكذلك المحترف المجري القادم من الدوري اللبناني بجانب اللاعبين المحليين ياسر هوساوي وسعد الغامدي ومسعود المشيخي وحسن البريه وشاكر الحذيفي ومشاري القرشي .

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