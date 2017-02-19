وزير الخارجية اليمني يؤكد دعم حكومة بلاده لجهود المبعوث الدولي في التوصل إلى تسوية سياسية باليمن

صراحة – واس : أكد رئيس الوزراء اليمني وزير الخارجية عبد الملك المخلافي، دعم ‏حكومة بلاده لجهود المبعوث الدولي إسماعيل ولد الشيخ والأمم المتحدة ‏للتوصل إلى تسوية سياسية في اليمن.‏

وذكرت وكالة ‏الأنباء اليمنية الرسمية، أن رئيس الوزراء اليمني، أشار خلال لقائه اليوم في مدينة الرياض سفير ‏جمهورية فرنسا لدى اليمن كريستيان تيستو، إلى دعم الحكومة اليمنية ‏لجهود ولد الشيخ في إطار الالتزام بالمرجعيات السلام المحددة بالمبادرة ‏الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس ‏الأمن ذات الصِّلة وفي مقدمتها القرار 2216 .‏

وجدد المخلافي حرص الحكومة على إحلال السلام في البلاد رغم ‏تعنت الطرف الإنقلابي، معربًا عن تقديره لمواقف فرنسا الداعمة ‏للشرعية اليمنية في جهودها لإعادة الأمن والاستقرار وتحقيق السلام.

من جهته، أعرب السفير الفرنسي عن تقديره للجهود التي تبذلها الحكومة ‏اليمنية لاستتباب الأمن والاستقرار ومعالجة القضايا الإنسانية بما في ذلك ‏سداد مرتبات موظفي الدولة وإعادة تأهيل البنية التحتية وتقديم الخدمات ‏للمواطنين، معربًا عن أمله في أن يحل السلام قريبًا في اليمن.‏