وزير الخارجية اليمني يؤكد دعم حكومة بلاده لجهود المبعوث الدولي في التوصل إلى تسوية سياسية باليمن

صراحة – واس : أكد رئيس الوزراء اليمني وزير الخارجية عبد الملك المخلافي، دعم حكومة بلاده لجهود المبعوث الدولي إسماعيل ولد الشيخ والأمم المتحدة للتوصل إلى تسوية سياسية في اليمن.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن رئيس الوزراء اليمني، أشار خلال لقائه اليوم في مدينة الرياض سفير جمهورية فرنسا لدى اليمن كريستيان تيستو، إلى دعم الحكومة اليمنية لجهود ولد الشيخ في إطار الالتزام بالمرجعيات السلام المحددة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصِّلة وفي مقدمتها القرار 2216 .
وجدد المخلافي حرص الحكومة على إحلال السلام في البلاد رغم تعنت الطرف الإنقلابي، معربًا عن تقديره لمواقف فرنسا الداعمة للشرعية اليمنية في جهودها لإعادة الأمن والاستقرار وتحقيق السلام.
من جهته، أعرب السفير الفرنسي عن تقديره للجهود التي تبذلها الحكومة اليمنية لاستتباب الأمن والاستقرار ومعالجة القضايا الإنسانية بما في ذلك سداد مرتبات موظفي الدولة وإعادة تأهيل البنية التحتية وتقديم الخدمات للمواطنين، معربًا عن أمله في أن يحل السلام قريبًا في اليمن.