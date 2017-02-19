عمدة لندن يدعو لإلغاء استقبال ترامب في بريطانيا

صراحة – وكالات : طالب عمدة لندن صديق خان، الأحد19 فبراير/ شباط بمنع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من زيارة بريطانيا بسبب سياساته الخاصة بالهجرة والتي وصفها بـ “القاسية والمخزية”.

وقال عمدة لندن لشبكة “آي تي في نيوز”: “الحظر المؤقت الذي فرضه ترامب على 7 دول ذات أغلبية إسلامية، وتعليقه لبرنامج اللاجئين الأمريكي، يبرران عدم مد البساط الأحمر للرئيس (ترامب)”.

وأضاف العمدة “قرار ترامب حظر دخول مواطني سبعة دول ذات غالبية مسلمة للولايات المتحدة قاسٍ ومخزي”.

جاءت تصريحات المسؤول البريطاني المسلم قبل يوم واحد من مناقشة عريضة في البرلمان، وقع عليها مليون و850 ألف شخص، وتوضح بأنه ينبغي السماح لترامب بدخول بريطانيا كرئيس لإدارة الولايات المتحدة، ولكن لا ينبغي دعوته للقيام بزيارة رسمية تشتمل على استقبال الملكة إليزابيث الثانية له، لأن ذلك “من شأنه أن يسبب حرجاً لصاحبة الجلالة”.

وقالت وزارة الخارجية، في بيان رسمي: “نحن نتطلع إلى الترحيب بالرئيس ترامب، فور الانتهاء من ترتيبات زيارته” مشيرا في معرض رده على العريضة إلى احترام أراء المعترضين على الزيارة، ولكن الحكومة “ستقوم قريبا باستقبال ترامب بحفاوة”.

من جانبه، قال زعيم حزب العمال البريطاني جيمي كوربن، إن “الزيارة المخطط لها لقدوم ترامب، إلى المملكة المتحدة، في وقت لاحق من العام الجاري، يجب أن تلغى ردا على حملته المتشددة ضد الهجرة”.

ويواجه ترامب انتقادات داخلية وخارية بعد توقيعه قرارا يحظر الهجرة إلى الولايات المتحدة، من بلدان ذات أغلبية إسلامية، وسط اتهامات له بتبني سياسات عنصرية، لاسيما تجاه العرب والمسلمين.