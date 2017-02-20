سمو ولي العهد يعزي الرئيس الصومالي في ضحايا الانفجار الذي وقع في مقديشو

صراحة-واس:بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس محمد عبدالله فرماجو رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، إثر الانفجار الذي وقع في العاصمة مقديشو وما نتج عنه من وفيات وإصابات .

وقال سمو ولي العهد : علمت ببالغ الحزن بنبأ الانفجار الذي وقع في العاصمة مقديشو، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وأبعث لفخامتكم ولأسر الضحايا ولشعب جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيق أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، إنه سميع مجيب .