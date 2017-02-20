سمو ولي ولي العهد يعزي الرئيس الصومالي في ضحايا الانفجار الذي وقع في مقديشو

صراحة-واس:بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس محمد عبدالله فرماجو رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، إثر الانفجار الذي وقع في العاصمة مقديشو وما نتج عنه من وفيات وإصابات .

وقال سمو ولي ولي العهد : تلقيت ببالغ الألم نبأ الانفجار الذي وقع في العاصمة مقديشو، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وأبعث لفخامتكم ولأسر الضحايا ولشعبكم الشقيق أحر التعازي والمواساة، سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظكم من كل مكروه، إنا لله وإنا إليه راجعون .