استمرار المحطه الثامنه والسبعون من البرنامج الشتوي للحملة الوطنية السعودية لدعم الأشقاء اللاجئين السوريين في لبنان

صراحة-الرياض:تستمر الحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا من خلال مكتبها في لبنان في جهودها الإغاثية بتوزيع مجموعة المساعدات الإغاثية خلال فصل الشتاء الحالي والتي شمل كسوة الشتاء وأطقم الأواني المنزلية والحقيبة الصحية للأشقاء اللاجئين السوريين هناك مستهدفة منطقة المنية ليبلغ عدد المستفيدين من هذه المساعدات نحو 2484 مستفيد بواقع 414 أسرة سورية ضمن البرامج الإغاثية ” شقيقي دفؤك هدفي 4″ و شقيقي سفرتك هنيه ” و شقيقي صحتك غالية ” .

وأوضح مدير مكتب الحملة في لبنان وليد الجلال أن مكتب الحملة في لبنان غطى خلال موسم هذا الشتاء معظم المناطق اللبنانية والتي يتواجد بها الأشقاء اللاجئين السوريين بهدف تلبيه الاحتياجات الفعلية لهم من المساعدات الإغاثية ، مضيفاً أن مكتب العمل يسير ضمن الخطط المعده مسبقاً لتوزيع هذه المساعدات لتشمل أكبر قدر ممكن من الأشقاء السورييين المتواجدين في هذه المناطق .

بدوره أكد المدير الاقليمي للحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا الدكتور بدر بن عبد الرحمن السمحان أن الحملة السعودية وتجسيداً للدور الإنساني الذي تقوم به مملكة الانسانية تجاه الأشقاء السوريين أخذت على عاتقها التخفيف من معاناتهم في بيئة اللجوء التي يعيشون فيها لينعموا بحياة معيشية أفضل.