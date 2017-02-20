البريد السعودي يطلق خدمة البريد الإلكتروني للجهات الحكومية ” موثوق “

صراحة-الرياض:أطلقت مؤسسة البريد السعودي بالاتفاق مع برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية ” يسر ” خدمة البريد الإلكتروني الحكومي “موثوق” ضمن مبادرات برنامج التحول الوطني 2020 لمؤسسة البريد السعودي .

وتهدف خدمة “موثوق ” إلى تمكين الجهات الحكومية وموظفيها من التواصل والتعامل عبر البريد الإلكتروني وفق أعلى معايير الأمن المعلوماتي بموثوقية واعتمادية عالية بأعلى نسبة استمرارية في أي وقت ومن أي مكان بجودة عالية ودعم للخدمة 24ساعة طوال أيام الأسبوع.

‎وستتيح الخدمة للجهات الحكومية فرصة التوسع غير المحدود في الأعمال مع عدم تكرار وتشتت للجهود المبذولة لخدمات التواصل الإلكتروني ،بأسعار تنافسية صممت بتقنيات الحوسبة السحابية داخل المملكة وبمرونة عالية ومستجيبة للاحتياجات الفعلية للجهات الحكومية لتكون خدمة موثوق الشريك الرائد للقطاع الحكومي في تقديم خدمات التواصل الإلكتروني.

وخصص الرقم الموحد 9200033361 والبريد الالكتروني info@mawthouq.gov.sa لاستقبال الاستفسارات وطلبات الجهات الحكومية لخدمات “موثوق”.

وتأتي هذه الخدمة لتنضم إلى جملة من الخدمات التي تقدمها مؤسسة البريد السعودي في إطار توجه المؤسسة نحو تفعيل تطبيقات الحكومة الإلكترونية في المملكة بما يلبي احتياجات العملاء والمستفيدين من الجهات الحكومية والأفراد من خلال تقديم خدمة بريدية عصرية تستفيد من أفضل التقنيات المتبعة عالمياً لدعم تفعيل التعاملات الحكومية الإلكترونية التي تعد الخدمةُ البريدية جزءاً أساسياً لنجاحها وتحقيق أهدافها