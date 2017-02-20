وزيرا الصحة والتعليم يطلقان مبادرة (رشاقة) لخفض معدلات السمنة لدى طلاب المدارس

صراحة-الرياض:دشن معالي وزيريِّ الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، والتعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى صباح اليوم الإثنين مبادرة (رشاقة) لخفض معدلات السمنة لدى الطلاب والطالبات، وذلك بمدرسة الربعي بن عامر في إسكان وزارة الخارجية بالرياض، والتي جاءت تزامنًا مع انطلاق الفصل الدراسي الدراسي الثاني، وذلك من خلال 1000 مدرسة من مدارس التعليم العام في 6 مناطق كمرحلة أولى، وهي: الرياض، وجدة، ونجران، والجوف، والمنطقة الشرقية، ومكة المكرمة، برعاية من شركتي أكوافينا وكويكر.

وقد بدأ حفل التدشين بالقرآن الكريم، تلته كلمة ترحيبية بمعالي الوزيرين، ثم فيلم وثائقي وتعريفي بالمبادرة، فكلمة لمدير المبادرة الدكتور شاكر العمري، ثم تكريم الشركات الراعية والجهات المشاركة في المبادرة.

عقب ذلك كرَّم وزيرا الصحة والتعليم الطلاب الفائزين في مسابقة الرسم المصاحبة للمبادرة، ثم قاما بجولة في المعرض المصغر الذي أقيم بهذه المناسبة، ثم انتقل معالي وزيري الصحة والتعليم وضيوف الحفل لمشاركة أبنائهم الطلاب في وجبة الإفطار الصحي المقام بالمدرسة، ومشاركة الطلاب أيضاً في أداء تدريباتهم اللياقية والتدريبات في ساحة المدرسة.

وتأتي هذه المبادرة التي تستهدف 6000 مدرسة لمدة تصل إلى 5 سنوات، وستكون البداية – بمشيئة الله – في عامها الأول بـ1000 مدرسة، كإحدى المبادرات التي تسعى (الصحة) خلالها إلى حشد الموارد والجهود المشتركة للجهات المعنية على المستوى الوطني لتخفيف عبء السمنة على المواطن والمجتمع، وستتم تغطية 20% من مدارس المملكة خلال الخمسة أعوام المقبلة؛ لتعزيز نمط الحياة الصحية من خلال تحسين السلوك الغذائي، وزيادة النشاط البدني للطلاب والطالبات؛ نظراً لارتباطها بالعديد من الأمراض غير المعدية مثل: السكري، وأمراض القلب، والسرطان، وارتفاع ضغط الدم، والتهاب المفاصل وغيرها… حيث أظهرت تقارير منظمة الصحة العالمية أن أكثر من 1.4 مليار بالغ يعانون زيادة الوزن، وأكثر من نصف مليار يعانون السمنة عالميًّا، وأن هناك ما يزيد على 40 مليون طفل ممن هم تحت سن الخامسة يعانون زيادة بالوزن حول العالم. كما بلغت نسبة السمنة في المملكة 28.7%، ونسبة زيادة الوزن 30.7% في الفئة العمرية من 15 عامًا فما فوق، حسب نتائج المسح الوطني للمعلومات الصحية عام 2013م.

وقد أشارت إحدى الدراسات إلى أن نسبة الذين يعانون زيادة في الوزن في السن المدرسية بلغت 23%، وأن نسبة المصابين بالسمنة في السن المدرسية بلغت 9.3%، وبناءً على ذلك تبنت (الصحة)، بالتعاون مع التعليم مبادرة (رشاقة) لخفض معدلات السمنة لدى الطلاب والطالبات في المدارس، وتحسين السلوك الغذائي، وزيادة النشاط البدني لدى الطلاب والطالبات، ورفع الوعي الصحي بمخاطر السمنة وطرق الوقاية منها؛ كون المدرسة المكان المناسب للتدخلات الوقائية، والاستفادة من الانتشار الجغرافي الواسع لمراكز الرعاية الصحية الأولية داخل الأحياء في جميع مناطق المملكة وسهولة الوصول إليها، وارتباط جميع المدارس بأقرب مركز رعاية صحية أولية مجاور. كما تهدف المبادرة إلى خفض معدلات انتشار السمنة بين الأطفال والمراهقين في السن المدرسية بالمملكة بنسبة 5% خلال الخمس سنوات المقبلة في المدارس المختارة.

حضر حفل التدشين كل من معالي نائب وزير الصحة للشئون الصحية الأستاذ حمد الضويلع، ومدير عام التعليم الدكتور عبدالله المانع، ومساعد مدير عام التعليم للشئون المدرسية حمد الشنيبر.