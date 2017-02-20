أمانة الشرقية تفعل الارتباط المعلوماتي الإلكتروني بالتأمينات الاجتماعية عبر قناة التكامل

صراحة-الشرقية:فعلت أمانة المنطقة الشرقية مؤخرا خدمة الارتباط المعلوماتي الإلكتروني مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عبر قناة التكامل الحكومية وبالتعاون مع برنامج التعاملات الالكترونية (يسّر).

واوضح المشرف العام على تقنية المعلومات بأمانة المنطقة الشرقية المهندس حمدان بن عوده العرادي أن هذه الخدمة تأتي امتداداً لجهود الأمانة في ترجمة توجيهات القيادة الحكيمة – حفظها الله – والتي تهدف إلى التيسير على المستفيدين وتسريع الخدمات مشيرا إلى أن الأمانة تعمل جاهدة إلى التحول بشكل كامل للخدمات الإلكترونية والارتباط الإلكتروني الإجرائي والمعلوماتي مع كافة الجهات ذات العلاقة.

ولفت إلى أن الأمانة قامت مؤخراً بإطلاق العديد من الخدمات الإلكترونية عبر بوابة الأمانة الرقمية من خلال الاستفادة من التقنيات الحديثة والارتقاء بخدماتها المقدمة للمستفيدين ، والتي تأتي لمواكبة رؤية المملكة ٢٠٣٠ مثل المنظومة الإلكترونية للمساعدة الفورية والمعاملات (معاملتي) عبر البوابة الرقمية للأمانة والهواتف الذكية.

واضاف أن الأمانة تسعى جاهدة لتحقيق مفهوم (أمانة بلا ورق) عبر إطلاق المزيد من الخدمات الإلكترونية التفاعلية والارتباط الإلكتروني مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بهدف الارتقاء بالخدمات البلدية المقدمة و بناء مجتمعات المعرفة والمدن الذكية، ودعا عموم المستفيدين لزيارة بوابة الأمانة www.Eamana.gov.saوالاستفادة من حزمة الخدمات المتاحة عبرها مؤكدا أن العمل مستمر لتطوير واطلاق المزيد من الخدمات الرامية إلى اختصار الوقت والجهد للمستفيدين.