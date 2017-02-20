تعليم حائل يُشدد على منع التصوير بالمدارس واستخدام الهاتف النقال داخل الفصول.

صراحة-حائل:شددت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل على حظر التصوير داخل واستخدام الهاتف النقال في الفصول عبر تعميم صادر من مكتب المدير العام للتعليم بمنطقة حائل الدكتور يوسف بن محمد الثويني؛ تطبيقاً لما ورد في نظام الخدمة المدنية المتعلق بالواجبات الوظيفية، وأهمية التقيد بأخلاقيات المهنة وتحقيقاً لما تقتضيه المصلحة التربوية من تهيئة البيئة المناسبة، مؤكدين أن تصوير المعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات مخالف للأنظمة واللوائح، ويصنف على أنه جانب من جوانب التشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة وفقاً لما ورد في المادة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.

ومنع التعميم منسوبي وزوار المدرسة على مختلف مسمياتهم وأولياء الأمور أو غيرهم من تصوير الطلاب والطالبات ومرافق المدرسة إلا بإذن خطي من الإدارة المختصة في الإدارة العامة للتعليم أو قائد/ة المدرسة، مؤكدين على منع استخدام الهاتف النقال داخل الفصول من قبل المعلم/ـة وتبليغ جهة الاختصاص عن كل مخالف لقرار منع استخدام الهاتف النقال داخل الفصول من قبل المعلم/ـة وتبليغ جهة الاختصاص عن كل مخالف لذلك، وانطلاقاً من مسؤوليات الإدارة العامة للتعليم القائمة على الالتزام بتربية وتعليم أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات في بيئة مثالية مناسبة فستطبق الأنظمة الصارمة بحق كل مخالف لذلك مع مراعاة واعتماد الآتي:«وضع لوحات وملصقات داخل المدرسة توضح منع التصوير وتعريض المخالف للمساءلة والعقوبة حسب الأنظمة المتبعة، ورصد المخالفة من قبل قائد/ة المدرسة (وفق الاستمارة المرفقة)، والرفع للإدارة المختصة (إدارة المتابعة) لاتخاذ اللازم بحق المخالف».

واختتم التعميم بإطلاع الطلاب والطالبات، وإبلاغ منسوبيكم وأخذ تواقيعهم بالعلم وإيصال الرسالة لأولياء الأمور وأن يحظى الموضوع بكامل العناية من قبل قائد/ة المدرسة.