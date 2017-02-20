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20 فبراير, 2017   3289

القبض على عصابة من الوافدين لغسيل الأموال

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صراحة-الرياض:صرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض أنه في إطار الخطط الموضوعة لمكافحة جرائم غسيل الأموال و تحويل المبالغ النقدية الى خارج البلاد بصفة غير مشروعه

فقد توفرت معلومات لدى قوة الضبط الميداني بشرطة المنطقة تفيد عن تورط اثنين من العمالة الوافدة ( بنغلاديشيي الجنسية في العقد الرابع من العمر ) يعملان في محل تموينات بحي البطحاء وسط العاصمة الرياض بإدارة عمليات جمع الأموال و تحويلها لخارج البلاد بطريقة غير مشروعة

عليه  فقد عملت القوة على تحليل المعلومات المتاحة و تتبعها و قامت على أثره بجملة من الإجراءات البحثية أسفرت بفضل الله عن ضبطهما و بحوزتهما عدد ١٦ دفتر لتسجيل بيانات التحويل و دفاتر أخرى  لتسجيل بيانات المستلمين خارج البلاد وعدد ٧٠٦ بطاقة شحن دولية ممنوعة و دفتر شيكات لبنك أجنبي يستخدم كضمان لتحويل المبالغ الكبيرة و مبلغ مالي  قدره ٢٦٦٤٠ ريال سعودي , وبسماع أقوالهما اقرأ بما نسب إليهما  .

جرى إيقافهما لدى مركز الشرطة المختص وتحريز المضبوطات و إشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة لإكمال اللازم حسب الاختصاص.

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