القبض على عصابة من الوافدين لغسيل الأموال

صراحة-الرياض:صرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض أنه في إطار الخطط الموضوعة لمكافحة جرائم غسيل الأموال و تحويل المبالغ النقدية الى خارج البلاد بصفة غير مشروعه

فقد توفرت معلومات لدى قوة الضبط الميداني بشرطة المنطقة تفيد عن تورط اثنين من العمالة الوافدة ( بنغلاديشيي الجنسية في العقد الرابع من العمر ) يعملان في محل تموينات بحي البطحاء وسط العاصمة الرياض بإدارة عمليات جمع الأموال و تحويلها لخارج البلاد بطريقة غير مشروعة

عليه فقد عملت القوة على تحليل المعلومات المتاحة و تتبعها و قامت على أثره بجملة من الإجراءات البحثية أسفرت بفضل الله عن ضبطهما و بحوزتهما عدد ١٦ دفتر لتسجيل بيانات التحويل و دفاتر أخرى لتسجيل بيانات المستلمين خارج البلاد وعدد ٧٠٦ بطاقة شحن دولية ممنوعة و دفتر شيكات لبنك أجنبي يستخدم كضمان لتحويل المبالغ الكبيرة و مبلغ مالي قدره ٢٦٦٤٠ ريال سعودي , وبسماع أقوالهما اقرأ بما نسب إليهما .

جرى إيقافهما لدى مركز الشرطة المختص وتحريز المضبوطات و إشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة لإكمال اللازم حسب الاختصاص.