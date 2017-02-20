إصدار مجموعة من المواصفات القياسية السعودية لخدمات الحج والعمرة قريباً

صراحة الرياض:عقدت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ورشة العمل الأولى لتطوير المواصفات القياسية لخدمات الحج والعمرة، وذلك بفرع الهيئة بمكة المكرمة بمشاركة الجهات الحكومية المعنية بخدمات الحج والعمرة.

وأعلن نائب محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للمواصفات والمختبرات المهندس عبدالله بن عوض القحطاني أن الهيئة ستصدر حزمة من المواصفات القياسية السعودية لخدمات الحج والعمرة بمشيئة الله، مشيراً إلى أن هيئة المواصفات تعمل حالياً على إنهاء خطتها الاستراتيجية الخاصة بإصدار المواصفات القياسية للخدمات بشكل عام ،وقررت أن تكون باكورة ذلك في أشرف وأهم مجال حبانا الله إياه وهو الحج والعمرة.

وقال: نعمل حالياً مع القطاعات المختلفة ذات العلاقة لتحديد الأولويات وهناك مواصفات عالمية خاصة بالخدمات نقوم بدراستها ، لتكون الخدمات لدينا مؤسسية ويحصل المستفيد على أعلى جودة في الخدمة، كما تسهم المواصفة القياسية دوما الجهة على ضبط خدماتها وتطويرها ،مشيراً إلى أن ورشة العمل الأولى التي أقيمت في فرع الهيئة بمكة المكرمة هي مقدمة لجهود وفعاليات أخرى سيتم إقامتها في المرحلة المقبلة بعون الله، للوصول إلى مواصفة قياسية محكمة ترتقي بجهود الجهات ذات العلاقة في هذا الخدمة التي تفتخر المملكة بها وهي خدمة ضيوف الرحمن من زوار الحرمين الشريفين.

ولفت إلى أن هيئة المواصفات تستهدف تغطية كل الخدمات مع التركيز على الأولويات الاستراتيجية، وذلك من خلال صناعة تجربة نجاح لمجال معين ومن ثم تطبيقها على بقية القطاعات، معرباً عن أمله في أن تتمكن الهيئة وشركائها من اصدار مجموعة أولية من المواصفات القياسية قبل نهاية العام الهجري الحالي.

وقال القحطاني ” أن ذلك أمر ضروري خاصة وأنه يتوافق مع رؤية المملكة 2030 التي ركزت على رفع نسبة الحجاج والمعتمرين، وبلا شك فإن جودة الخدمات سيكون عامل مؤثر جدا في رفع مستويات الرضا لدى زوار المملكة ومن ثم زيادة أعداد الحجاج والمعتمرين، مفيدا أن ما يحدد أهمية المواصفات في مجال المنتجات هو خطورتها وحساسيتها بالنسبة للمستهلك والبيئة والاقتصاد والأمن الوطني، وهو نفس الأمر بالنسبة لمواصفات الخدمات” حيث سنبدأ بالمواصفات ذات الأهمية العالية مثل الحج والعمرة والخدمات الأمنية وغيرها”.